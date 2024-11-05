Сікорський: Сибіга не дотримався обіцянки досягти прогресу у справі ексгумації жертв Волинської трагедії
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його український колега Андрій Сибіга пообіцяв дійти прогресу у справі ексгумації жертв Волинської трагедії до 1 листопада, однак не дотримався слова
Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу TVN24.
Сікорський зазначив, що він розчарований відсутністю обіцяного прогресу зі сторони МЗС України у спірному для країн питанні.
"Час сплив – прогресу немає. Ми вважаємо, що ховати тіла навіть ворогів за християнським обрядом є частиною європейського культурного кодексу. І Україна, схоже, погоджується з цим, оскільки дозволила ексгумувати 100 тисяч солдат вермахту, які прийшли туди як загарбники”, – зазначив Сікорський.
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Він додав, що єдине, чого потребує польська сторона – це згоди на повернення до ексгумацій, які були призупинені у 2017 році.
- Наприкінці липня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна не має підтримувати вступ України в ЄС, поки не буде вирішено питання щодо Волинської трагедії 1943 року.
- Пізніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував слова очільника МЗС України Дмитра Кулеби щодо операції "Вісла" і заявив, що Україні потрібно відповідати, зокрема, культурно-політичним стандартам, щоб вступити до ЄС.
- Водночас маршалок польського сейму Шимон Головня заявив, що Україна і Польща будуть обговорювати розбіжності щодо історичної пам’яті про Волинську трагедію і після того, як Україна вступить в ЄС.
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