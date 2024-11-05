Сікорський: Сибіга не дотримався обіцянки досягти прогресу у справі ексгумації жертв Волинської трагедії

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу TVN24.

Сікорський зазначив, що він розчарований відсутністю обіцяного прогресу зі сторони МЗС України у спірному для країн питанні.

"Час сплив – прогресу немає. Ми вважаємо, що ховати тіла навіть ворогів за християнським обрядом є частиною європейського культурного кодексу. І Україна, схоже, погоджується з цим, оскільки дозволила ексгумувати 100 тисяч солдат вермахту, які прийшли туди як загарбники”, – зазначив Сікорський.

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Він додав, що єдине, чого потребує польська сторона – це згоди на повернення до ексгумацій, які були призупинені у 2017 році.