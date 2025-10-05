Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Сильні зливи та зсуви у Непалі забрали життя щонайменше 47 людей, є зниклі безвісти

Сильні зливи та зсуви у Непалі забрали життя щонайменше 47 людей, є зниклі безвісти

Катерина Ганжа
5 жовтня, 2025 неділя
22:08
Світ Непал

У Непалі сильні зливи спричинили зсуви ґрунту і раптові повені, які блокували дороги та змивали мости. Негода забрала життя щонайменше 47 людей, є зниклі безвісти

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією правоохоронців, тридцять п’ять людей загинули в результаті окремих зсувів ґрунту в районі Ілам на сході країни, що межує з Індією.

Дев'ять людей зникли безвісти після того, як їх змила повінь. Їх шукають відповідні служби. Ще троє людей загинули від удару блискавки в інших частинах Непалу.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у східноіндійському гірському регіоні Дарджилінг у Західній Бенгалії щонайменше семеро людей загинули внаслідок зсувів.

"З-під завалів вже витягли сім загиблих. У нас є інформація про ще двох людей. Проводяться роботи з пошуку їхніх тіл", - заявив представник поліції регіону Дарджилінг Абхішек Рой.

За інформацією представників влади, кілька автомагістралей були перекриті зсувами та змиті повенями, через що сотні пасажирів опинилися заблокованими.

"Внутрішні рейси значною мірою порушені, але міжнародні рейси виконуються у звичайному режимі", - сказав Рінджі Шерпа, речник аеропорту Катманду, найбільшого міжнародного аеропорту Непалу.

На південному сході Непалу річка Коші, яка майже щороку спричиняє смертоносні повені у східному індійському штаті Біхар, піднялася вище небезпечного рівня, повідомив районний чиновник.

Губернатор округу Сунсарі Дгармендра Кумар Мішра повідомив, що всі 56 шлюзів дамби Коші було відкрито для скидання води – тоді як зазвичай відкривають лише близько 10-12. Він додав, що рух транспорту мостом заборонено.

У розташованому серед гір Катманду кілька річок вийшли з берегів, затопивши дороги й будинки, через що столиця опинилася відрізаною від решти країни. 

  • Через сильний снігопад і зливи, що обрушилися на Гімалаї, сотні туристів опинилися заблокованими поблизу східного схилу гори Еверест у Тибеті. 
