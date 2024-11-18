Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дозволив Україні бити ракетами вглиб Росії

Про це він заявив у себе в Х.

"До біса життя!!! Імбецили!" - написав він, коментуючи повідомлення газети The New York Times про те, що президент США Джо Байден зняв обмеження на застосування ракет.

Він додав, що американський військово-промисловий комплекс США хоче встигнути розв'язати третю світову війну до того, як посаду президента обійме його батько - Дональд Трамп.