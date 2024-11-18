Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дозволив Україні бити ракетами вглиб Росії
Син новообраного президента США Дональд Трамп-молодший відреагував на повідомлення ЗМІ про те, що чинний очільник Білого дому Джо Байден дозволив Україні використати далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії
Про це він заявив у себе в Х.
"До біса життя!!! Імбецили!" - написав він, коментуючи повідомлення газети The New York Times про те, що президент США Джо Байден зняв обмеження на застосування ракет.
Він додав, що американський військово-промисловий комплекс США хоче встигнути розв'язати третю світову війну до того, як посаду президента обійме його батько - Дональд Трамп.
- Нагадаємо, увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
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