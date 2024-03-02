"Сіре" Придністров'я є вигідним для місцевих керівників, іти на війну там не хочуть, - політолог Левусь
Політолог-міжнародник аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь пояснив, чому так звані придністровці не готові воювати за "русскій мір"
Про це він сказав у етері Еспресо.
"Придністров'я в тому вигляді, як воно є, - такої сірої зони потрібно безпосередньо керівникам цього утворення, цього регіону, - пан Вадим Красносельський, тобто холдинг "Шериф". Чому? Тому що цей статус дозволяє їм, по-перше, паразитувати на оцих невизначених певних речах, хоча, з іншого боку, треба знати, що підприємства, які працюють, всі зареєстровані в Молдові, але в митному плані пільгово оформлювалися порівняно з Молдовою. Знову ж таки вони паразитували на російському газові, оцей великий борг Молдови - це в основному борг Придністров'я", - пояснив політолог-міжнародник.
Левусь наголосив, що водночас жителі так званого Придністров'я не поспішають вмирати за Росію.
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"Вони однозначно адепти "русского міра", тобто "Вєлікая Россія", культ Суворова і всі ці подібні речі, які ми бачимо. Але, з іншого боку, якби російський десант висадився в Одесі, якби російські танки під'їхали, й тоді б це російське угрупування близько 2000 осіб, які є, об'єднавшись з придністровськими силовими структурами, де їх 10-15 тисяч (важко сказати скільки їх наразі там є). І зараз, коли була загроза мобілізації, то багато придністровців згадали про молдовські паспорти й втекли на територію Молдови", - підсумував політолог-міжнародник аналітичного центру "Об'єднана Україна".
- Нещодавно двоє місцевих мешканців спланували переправлення до Молдови групи чоловіків на двох автомобілях, однак їхнім планам завадили прикордонники.
- 28 лютого учасники так званого з'їзду депутатів у невизнаному Придністров'ї ухвалили резолюції, у яких просять Росію про допомогу через нібито економічну блокаду з боку Молдови. У Кишиневі заявили, що рішення так званих придністровських депутатів не створюють загрози ескалації та дестабілізації. Водночас у РФ зазначили, що всі прохання Тирасполя розглядаються російськими профільними відомствами з увагою.
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