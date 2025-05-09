Україна видворила двох угорських дипломатів у відповідь на дії Будапешту
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 9 травня повідомив, що Україна видворює двох угорських дипломатів у відповідь на дії Будапешту
Про це поінформувало МЗС України у Telegram-каналі.
Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини. Вони мають залишити країну протягом 48 годин.
Згідно з повідомленням, посла Угорщини було викликано до Міністерства закордонних справ України, де йому вручили відповідну ноту.
"Ми діємо у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та наших національних інтересів", - наголосив Сибіга.
Угорщина вислала українських дипломатів
Сіярто звинуватив дипломатів у шпигунстві.
"Сьогодні ми вислали з Угорщини двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України в Будапешті", - сказав він.
За його словами, МЗС вручило сповіщення про видворення послу України в Угорщині.
Посольство України наразі не коментувало цю заяву.
Що передувало
Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду нашій державі. Агенти діяли на території Закарпатської області. Їхнім завданням було виявлення вразливостей у військовій інфраструктурі, вивчення реакції місцевого населення на можливу присутність угорських військ, а також пошук інформаторів.
Один із затриманих — колишній військовий, завербований ще у 2021 році, інша — ексвійськовослужбовиця, яка передавала дані про авіацію та оборонні системи. СБУ встановила особу куратора — кадрового співробітника розвідки Угорщини.
Пізніше двох підозрюваних у шпигунстві проти України на розвідку Угорщини заарештували без права на заставу.
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