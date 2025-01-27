Сіярто заявив, що Угорщина отримала від Єврокомісії гарантії щодо енергетичної безпеки держави

Про це він написав у facebook.

"Європейська комісія зобов’язується захищати газопроводи та нафтопроводи, що ведуть до країн - членів Європейського Союзу. Вона чітко дала зрозуміти: цілісність енергетичної інфраструктури, що постачає енергію державам - членам ЄС, є питанням безпеки для всього ЄС", - заявив Сіярто.

Також він додав, що Єврокомісія "вимагає від України гарантій щодо збереження поставок нафти до ЄС".

Magyarország megkapta a kért garanciákat hazánk energiabiztonsága kapcsán. Az Európai Bizottság elkötelezte magát az... Posted by Szijjártó Péter on Monday, January 27, 2025