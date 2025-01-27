Сіярто заявив, що Угорщина отримала від Єврокомісії гарантії щодо енергетичної безпеки держави
За словами очільника угорського МЗС Петера Сіярто, Будапешт отримав від Європейської комісії запитані гарантії стосовно енергетичної безпеки країни
Про це він написав у facebook.
"Європейська комісія зобов’язується захищати газопроводи та нафтопроводи, що ведуть до країн - членів Європейського Союзу. Вона чітко дала зрозуміти: цілісність енергетичної інфраструктури, що постачає енергію державам - членам ЄС, є питанням безпеки для всього ЄС", - заявив Сіярто.
Також він додав, що Єврокомісія "вимагає від України гарантій щодо збереження поставок нафти до ЄС".
- 27 січня стало відомо, що Угорщина досягла компромісу з Європейським Союзом, що дозволило запобігти загрозі скасування санкцій проти Росії.
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