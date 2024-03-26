Сіярто заявив, що відправлення західних військ до України може спровокувати Третю світову війну
Заяви про можливість відправлення в Україну військових контингентів країн НАТО є небезпечними, адже наближають ризик початку Третьої світової війни
Про це в інтерв'ю російському пропагандистському агентству ТАСС сказав голова МЗС Угорщини Петер Сіярто.
"У такій критичній ситуації не лише дії, а й слова мають величезне значення. Тому коли йдеться про можливість введення військ в Україну від імені деяких країн - членів НАТО, це справді небезпечно, тому що ми не хочемо стикатися з загрозою. Жахливий ризик початку Третьої світової війни наближається", - стверджує дипломат.
За його словами, Угорщина закликатиме іноземних політиків утримуватися від будь-яких заяв та дій, які можуть сприяти ескалації.
"Я думаю, що в Європі стає все більше і більше людей, - і коли я говорю "люди", я не ставлю знак рівності з політичними лідерами, - які починають раціонально підходити до цієї проблеми, і все більше і більше людей схильні виступати проти дій, які підвищують ризик ескалації", - резюмував Сіярто.
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