Сіярто заявив, що відправлення західних військ до України може спровокувати Третю світову війну

Про це в інтерв'ю російському пропагандистському агентству ТАСС сказав голова МЗС Угорщини Петер Сіярто.

"У такій критичній ситуації не лише дії, а й слова мають величезне значення. Тому коли йдеться про можливість введення військ в Україну від імені деяких країн - членів НАТО, це справді небезпечно, тому що ми не хочемо стикатися з загрозою. Жахливий ризик початку Третьої світової війни наближається", - стверджує дипломат.

За його словами, Угорщина закликатиме іноземних політиків утримуватися від будь-яких заяв та дій, які можуть сприяти ескалації.

"Я думаю, що в Європі стає все більше і більше людей, - і коли я говорю "люди", я не ставлю знак рівності з політичними лідерами, - які починають раціонально підходити до цієї проблеми, і все більше і більше людей схильні виступати проти дій, які підвищують ризик ескалації", - резюмував Сіярто.