Головна Світ

Скасування санкцій США проти Белавіа: Politico оцінило, чи може ЄС зупинити транзит американських деталей до Білорусі

Марія Науменко
22 вересня, 2025 понедiлок
11:54
Світ Белавіа

Між сполученими Штатами та Євросоюзом виник потенційний розкол після рішення Вашингтона зняти санкції з білоруської авіакомпанії Белавіа. Наразі постає питання, чи зобов’язані країни ЄС перешкоджати транзиту американських деталей через свою територію до Мінська

Зміст

Про це пише Politico.

Комісар ЄС з фінансових послуг Марія Луїс Албукерке наголосила, що європейські санкції забороняють "надавати послуги, такі як технічне обслуговування, та надавати будь-які інші економічні ресурси особам або організаціям, що знаходяться у списку, включаючи Белавію". 

Вона підкреслила, що саме держави-члени ЄС "відповідають за впровадження та виконання санкцій ЄС, включаючи проведення розслідувань потенційних випадків недотримання, в тому числі щодо обходу санкцій".

У виданні підкреслили, що основне питання полягає в тому, чи повинні країни ЄС перешкоджати транзиту американських запасних частин для "Белавіа" через свою територію. Європейська комісія поки що утримується від коментарів з цього питання.

Еліна Рибакова, керівниця міжнародної програми Київської школи економіки, вважає, що країни ЄС "безумовно могли б" зупинити авіаційну техніку, призначену для Белавіа, але ключовою проблемою залишається ідентифікація вантажу.

Вона зауважила, що авіаційні деталі американського виробництва можуть "зупинятися в Брюсселі на шляху до Молдови, але насправді прямувати кудись інде".

Рибакова також попередила, що різні національні органи, відповідальні за виконання санкцій, можуть по-різному ставитися до таких вантажів.

Що відомо про скасування санкцій США проти Белавіа

Рішення про зняття санкцій з "Белавіа" було прийнято 11 вересня під час візиту до Мінська спецпредставника президента США Джона Коула, який зустрівся з Олександром Лукашенком. Угода була укладена після звільнення 52 політичних в'язнів, які утримувалися в Мінську.

Наступного дня після оголошення угоди міністерство торгівлі США направило листа генеральному директору Белавіа Ігорю Чергінцю, в якому конкретизувало умови відновлення доступу до запчастин для флоту компанії, що складається з 16 літаків, дев'ять з яких – Boeing.

Читайте також: Трамп і Путін могли домовитися, що перетворять Білорусь на вікно для співробітництва, - Портников

"Цей дозвіл не дозволяє здійснювати польоти до Куби, Ірану, Північної Кореї, Росії, Сирії, тимчасово окупованого Кримського регіону України або так званих регіонів Донецької Народної Республіки чи Луганської Народної Республіки України", — йдеться в документі, що стосується експорту запасних частин.

13:07
Дональд Трамп
Трамп розкрив імена декількох американських покупців TikTok
12:54
Ексклюзив
колумбійський гурт Los Іankovers
Далеко не всі народи у світі мають скарб - власна мова: колумбійський гурт Los Iankovers, який співає українські пісні
12:40
На Київщині затримали двох чоловіків, які постачали росіянами українські SIM-карти для дронів-камікадзе
12:27
Талібан
Талібан відхилив вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм під контроль США
12:12
прогноз, погода
Де буде тепло, а де похолоднішає: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 23 вересня
12:00
OPINION
План Б для Трампа
11:54
ЗРК С-400 РФ
Українські військові уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ
11:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
НАТО і Радбез ООН обговорять порушення РФ повітряного простору, а винищувачі Альянсу знову піднімались через російський Іл-20М над Балтійським морем. Акценти світових ЗМІ 22 вересня
11:37
Енергетика, споживання електроенергії
Через потепління збільшилося споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі 22 вересня
11:19
просування росіян
Росіяни просунулись вглиб Дніпропетровської області й мають успіх на Запоріжжі, - DeepState
11:17
Ексклюзив
Андрій Веселовський
​Світ стає інакшим, і ми цього можемо не помічати, - дипломат Веселовський
11:08
Оновлено
Юлія Сенюк (вона ж Джозефіна Джексон)
"Штрафують за наявність оголеного фото в телефоні": порноакторка Джозефіна Джексон пояснила рішення виїхати з України
11:00
Ексклюзив
Василь Шкляр
"Вони ніколи не визнають себе спотвореними": Шкляр про російськомовних українців
10:25
Оновлено
"Колос" - "Верес" 0:0 (Ковалівка, 20.09.2025)
УПЛ: результати та розклад усіх матчів 6-го туру
10:18
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 22 вересня: скільки коштує долар, євро і злотий
10:17
Ексклюзив
Путін в Кремлі
​​Путін панічно боїться появи нового Лебедя або Рохліна: Снєгирьов про звільнення генерала РФ Лапіна
10:01
"Красуха-2"
Сербія отримала від Росії комплекси РЕБ "Красуха"
10:00
OPINION
Хто перетворює Україну в країну фейків
09:55
Оновлено
Окупанти за ранок скинули на Запоріжжя та область щонайменше 5 авіабомб: 3 людини загинуло, ще двоє поранені
09:52
Армія+
Міноборони запустило цифрову систему обліку для військових Сил оборони "Імпульс"
09:14
Примари уразили Бе-12
У Криму "Примари" ГУР вперше уразили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"
09:06
ППО
За ніч ППО знешкодила 132 зі 141 ворожих БПЛА
09:05
Ексклюзив
Розенко: Реальний прожитковий мінімум сьогодні має складати 8-10 тис. грн
08:23
"Ростов-на-Дону"
Росіяни досі не відновили підводний човен "Ростов-на-Дону", який двічі вражали ЗСУ, - "Атеш"
08:11
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулось 156 боїв: майже третина з них на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Не давайте гроші Арестовичу
07:50
Ексклюзив
Василь Шкляр
Найбільше у своїй праці я боюся бути нудним, - Шкляр
07:23
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 3 гелікоптери, танк та 960 військових
07:17
винищувач Eurofighter
НАТО знову піднімало винищувачі для перехоплення російського Іл-20М над Балтійським морем
06:09
Дональд Трамп і Кім Чен Ин
Кім Чен Ин заявив про готовність відновити діалог з Трампом, якщо США відмовляться від своєї вимоги щодо ядерної зброї КНДР
05:33
Оновлено
РФ атакує Україну безпілотниками: в Сумах та на Київщині є постраждалі, на Полтавщині – влучання по території підприємства
00:42
Американська поліція
У США чоловік зі словами "Волю Палестині" відкрив вогонь на весіллі в Нью-Гемпширі
00:02
Оновлено
Наслідки прильоту по території санаторію "Форос" в окупованому Криму (21.09.2025)
Внаслідок прильотів БПЛА по елітному санаторію "Форос" в окупованому Криму є загиблі й поранені. Там була закрита вечірка з "дуже важливими гостями"
2025, неділя
21 вересня
23:37
Наталія Борщевич (ФОП з Луцька)
Антидронові сітки за 6 млн грн Херсону постачає колишня вебкам-модель з Луцька, що була під слідством, - ЗМІ
23:36
Оновлено
прапор Палестини
Британія, Канада, Австралія та Португалія офіційно визнали Палестину як державу. Ізраїль: це ще більше дестабілізує регіон
23:16
Ексклюзив
Ігор Семиволос
"Початок великих процесів": експерт-міжнародник Семиволос про визнання Палестини
23:14
Хасиди
100 грн за пляшку води: скільки коштує хасидам святкування Рош га-Шана в Умані
22:42
Ексклюзив
Володимир Омелян
Перекриття нафтопроводу "Дружба" було б козирем Зеленського на зустрічі з Трампом, - дипломат Омелян
22:22
Початок загоряння всередині торгівельного залу в "Епіцентрі" на столичній Дніпровській набережній (Березняки, Київ, 21.09.2025)
В "Епіцентрі" на Дніпровській набережній у Києві сталася пожежа
22:02
Ексклюзив
Розумний
Немає ні готовності РФ діяти рішуче, ні в НАТО - на гостру реакцію, - політолог Розумний
