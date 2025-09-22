Скасування санкцій США проти Белавіа: Politico оцінило, чи може ЄС зупинити транзит американських деталей до Білорусі

Про це пише Politico.

Комісар ЄС з фінансових послуг Марія Луїс Албукерке наголосила, що європейські санкції забороняють "надавати послуги, такі як технічне обслуговування, та надавати будь-які інші економічні ресурси особам або організаціям, що знаходяться у списку, включаючи Белавію".

Вона підкреслила, що саме держави-члени ЄС "відповідають за впровадження та виконання санкцій ЄС, включаючи проведення розслідувань потенційних випадків недотримання, в тому числі щодо обходу санкцій".

У виданні підкреслили, що основне питання полягає в тому, чи повинні країни ЄС перешкоджати транзиту американських запасних частин для "Белавіа" через свою територію. Європейська комісія поки що утримується від коментарів з цього питання.

Еліна Рибакова, керівниця міжнародної програми Київської школи економіки, вважає, що країни ЄС "безумовно могли б" зупинити авіаційну техніку, призначену для Белавіа, але ключовою проблемою залишається ідентифікація вантажу.

Вона зауважила, що авіаційні деталі американського виробництва можуть "зупинятися в Брюсселі на шляху до Молдови, але насправді прямувати кудись інде".

Рибакова також попередила, що різні національні органи, відповідальні за виконання санкцій, можуть по-різному ставитися до таких вантажів.

Що відомо про скасування санкцій США проти Белавіа

Рішення про зняття санкцій з "Белавіа" було прийнято 11 вересня під час візиту до Мінська спецпредставника президента США Джона Коула, який зустрівся з Олександром Лукашенком. Угода була укладена після звільнення 52 політичних в'язнів, які утримувалися в Мінську.

Наступного дня після оголошення угоди міністерство торгівлі США направило листа генеральному директору Белавіа Ігорю Чергінцю, в якому конкретизувало умови відновлення доступу до запчастин для флоту компанії, що складається з 16 літаків, дев'ять з яких – Boeing.

"Цей дозвіл не дозволяє здійснювати польоти до Куби, Ірану, Північної Кореї, Росії, Сирії, тимчасово окупованого Кримського регіону України або так званих регіонів Донецької Народної Республіки чи Луганської Народної Республіки України", — йдеться в документі, що стосується експорту запасних частин.