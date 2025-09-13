Трамп і Путін могли домовитися, що перетворять Білорусь на вікно для співробітництва, - Портников

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Є одна історія, про яку росіяни весь час говорять, це частина їхніх перемовин з американцями. Відновлення прямого авіасполучення між Росією і Сполученими Штатами Америки. І зрозуміло, що Трамп не може погодитися на відновлення прямого авіасполучення до того часу, поки Росія хоча б якісь кроки у вирішенні російсько-українського конфлікту не зробить, вони зробити їх не збираються", - вважає він.

Портников додав, що з Білорусі не можна літати до США, тому що європейські країни не дадуть.

"Але уявіть собі, що літак Белавіа вилетів, скажімо, з Домодєдово з Москви. І полетів в Америку. Йому ж не потрібно летіти над Європою? Він може ж в інший бік полетіти. От вам пряме авіасполучення. Москва - Нью-Йорк на крилах білоруських авіаліній. Просто можна буде пофарбувати кілька літаків Аерофлоту в оці от червоно-зелені кольори. І компанія Белавіа: "літайте самолетами Белавиа в Соединенные Штаты". Прекрасно", - зазначив журналіст.

На думку публіциста, все буде побудовано, що Трамп ні до чого, тому що він взагалі не зняв санкції з Росії і не домовився про пряме авіасполучення.

"Ну, те, що білоруська авіакомпанія домовилася з московськими аеропортами. Ну, слухайте, ну, наші ж авіакомпанії домовляються з аеропортами Молдови і літають з них до різних країн світу. Чи якась Ryanair, вона ж літає з будь-якого аеропорту до будь-якого. Ми ж не говоримо, слухайте, чого це ірландська авіакомпанія літає з Франції в Польщу. Ну, літає, літає, тепер такий світ. А чого білоруська авіакомпанія компанія не може літати з Москви до Нью-Йорка. От вам і все. Питання вирішено", - сказав Портников.

Він додав, що не потрібні ніякі запчастини для авіації в цьому плані.

"Запчастини потрібні, щоб вони долетіли, звичайно, я жартую. Але так чи інакше це може бути просто насправді рішенням певних домовленостей Віткоффа з Путіним. І вони так вирішуються, що ніхто навіть не помічає, що вони домовилися і здійснили це. Наступного разу потрібно буде ще якусь проблему вирішити, яку Віткофф з Путіним там залагодять. І знову Лукашенко відпустить ще якусь кількість людей, там 50, 150 чи 40, немає значення", - зазначив журналіст.

На думку публіциста, в такому випадку знову з якогось підприємства знімуть санкції, яке буде в полі інтересів Путіна чи Абрамовича, чи ще когось, через кого там Москва збирається вирішувати свою проблему.

"Тобто можна собі уявити що Трамп з Путіним на Алясці могли домовитися, що вони перетворять Білорусь на таке вікно власного співробітництва. Це називається, до речі, справжня буферна держава. Як Володимир Ленін на певний час залишав буферною державою Далекосхідну республіку і столицею у Владивостоці", - підсумував Портников.