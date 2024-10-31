"Схрестив пальці": Орбан побажав удачі Трампу на президентських виборах

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Орбан нагадав, що до президентських виборів у США залишилося 5 днів: вони відбудуться 5 листопада.

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"Щойно розмовляв телефоном з президентом Дональдом Трампом. Побажав йому удачі наступного вівторка. Залишилося лише п'ять днів. Схрестив пальці",- написав очільник уряду Угорщини.

Just got off the phone with President @realDonaldTrump . I wished him the best of luck for next Tuesday. Only five days to go. Fingers crossed ???? — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 31, 2024