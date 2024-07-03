"Скільки буде потрібно": новий міністр оборони Нідерландів запевнив у продовженні підтримки України
Міністр оборони у новому уряді Нідерландів Рубен Брекельманс, який офіційно розпочав роботу 2 липня, заявив, що зберігатиме підтримку України
Про це він написав у соцмережі Х.
Допис Брекельманса став відповіддю на привітання з призначенням на посаду від українського колеги Рустема Умєрова.
"Нідерланди залишаються відданими підтримці України настільки, наскільки зможуть, і так довго, як буде необхідно. Ми і наші союзники об’єднані у рішучості повернути в Україну мир і безпеку", - заявив новий нідерландський міністр оборони.
Він додав, що очікує зміцнення співпраці та чекатиме зустрічі з Умєровим.
- Нагадаємо, 2 липня у Нідерландах склав присягу новий уряд на чолі з "Партією свободи" ультраправого популіста Герта Вілдерса.
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