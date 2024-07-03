"Скільки буде потрібно": новий міністр оборони Нідерландів запевнив у продовженні підтримки України

Про це він написав у соцмережі Х.

Допис Брекельманса став відповіддю на привітання з призначенням на посаду від українського колеги Рустема Умєрова.

"Нідерланди залишаються відданими підтримці України настільки, наскільки зможуть, і так довго, як буде необхідно. Ми і наші союзники об’єднані у рішучості повернути в Україну мир і безпеку", - заявив новий нідерландський міністр оборони.

Він додав, що очікує зміцнення співпраці та чекатиме зустрічі з Умєровим.