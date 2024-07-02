Новий уряд Нідерландів склав присягу

Про це інформує Bloomberg.

З 15 міністерств 5 очолять представники партії Вілдерса. Зокрема це міністерства зовнішньої торгівлі, економічних справ, інфраструктури, охорони здоровʼя та у справах притулку й мігрантів.

Ще чотири міністерства - фінансів, оборони, юстиції та з питань клімату - очолять консерватори з "Народної партії за свободу і демократію".

Рештою відомств - МВС, МЗС, мінкультом і мінсоцполітики - керуватимуть люди з правоцентристської сили "Новий суспільний договір".

Очолюваний партією Вілдерса уряд має намір значно скоротити міграцію - це може стати найбільшим праворадикальним зрушенням у країні за останні десятиліття. Нова влада планує застосувати надзвичайне законодавство для обмеження припливу мігрантів до країни й домогтися виходу з міграційної політики Євросоюзу.

Посаду прем’єр-міністра Нідерландів обійняв колишній голова розвідки Дік Схооф. Король Нідерландів Віллем-Александр підписав укази про його призначення.

"Після того, як король Віллем-Александр підписав королівські укази, настав час для приведення до присяги членів кабінету міністрів. Я з нетерпінням чекаю початку роботи на посаді прем'єр-міністра. За безпечні та справедливі Нідерланди з соціальним захистом для кожного. Я виступаю за контроль над міграцією, підтримання діалогу, прийняття рішень та чітке розуміння їх. Ви можете розраховувати на мене", - написав Схооф у соцмережі Х.