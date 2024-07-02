Новий уряд Нідерландів склав присягу
У вівторок, 2 липня, у Нідерландах склав присягу новий уряд на чолі з "Партією свободи" ультраправого популіста Герта Вілдерса
Про це інформує Bloomberg.
З 15 міністерств 5 очолять представники партії Вілдерса. Зокрема це міністерства зовнішньої торгівлі, економічних справ, інфраструктури, охорони здоровʼя та у справах притулку й мігрантів.
Ще чотири міністерства - фінансів, оборони, юстиції та з питань клімату - очолять консерватори з "Народної партії за свободу і демократію".
Рештою відомств - МВС, МЗС, мінкультом і мінсоцполітики - керуватимуть люди з правоцентристської сили "Новий суспільний договір".
Очолюваний партією Вілдерса уряд має намір значно скоротити міграцію - це може стати найбільшим праворадикальним зрушенням у країні за останні десятиліття. Нова влада планує застосувати надзвичайне законодавство для обмеження припливу мігрантів до країни й домогтися виходу з міграційної політики Євросоюзу.
Посаду прем’єр-міністра Нідерландів обійняв колишній голова розвідки Дік Схооф. Король Нідерландів Віллем-Александр підписав укази про його призначення.
"Після того, як король Віллем-Александр підписав королівські укази, настав час для приведення до присяги членів кабінету міністрів. Я з нетерпінням чекаю початку роботи на посаді прем'єр-міністра. За безпечні та справедливі Нідерланди з соціальним захистом для кожного. Я виступаю за контроль над міграцією, підтримання діалогу, прийняття рішень та чітке розуміння їх. Ви можете розраховувати на мене", - написав Схооф у соцмережі Х.
- Нагадаємо, 26 червня союзники по НАТО офіційно обрали премʼєр-міністра Нідерландів Марка Рютте новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.
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