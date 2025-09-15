Скориставшись війною та ослабленням Росії і Європи, Китай стає одним із центрів світового впливу, - політолог Бучин
Китай активно зміцнює свій вплив на тлі війни в Україні та ослаблення Росії і Європи, поступово перетворюючись на один із ключових центрів глобальної сили. Така динаміка свідчить про послаблення ролі США у міжнародній політиці
Про це в ефірі Еспресо сказав доктор політичних наук, професор "Львівської політехніки" Микола Бучин в програмі "Світ і ми з Євгеном Магдою" в етері Еспресо.
"Наразі ми спостерігаємо спробу відновити біполярність у світі з активною роллю Китаю. Вважаю, що напад Росії на Україну був спробою кинути виклик Америці, відродити СРСР у форматі "Союз 2.0" і, відповідно, закріпитися як один із ключових центрів впливу на євразійському континенті. Однак Росії, на щастя, це не вдалося. Цим скористався Китай, який поступово, але впевнено підпорядкував собі Росію, зробивши її фактично своїм молодшим сателітом", - зазначив Бучин.
За словами політолога, скориставшись ситуацією, зміцнивши свої політичні та економічні позиції й торгуючи з Росією за безцінь, Китай, побачивши ослаблення Європи, вирішив: "Чому б не спробувати замість Росії стати домінуючим центром?"
"Таким чином, зараз ми спостерігаємо падіння впливу Америки та спроби перегляду глобального розподілу сил, де Китай стає щонайменше одним із центрів впливу, а можливо, у майбутньому домінуючим гравцем у протистоянні із Заходом", - додав Бучин.
- Російський диктатор Володимир Путін після повернення з Пекіна може переходити до нового етапу війни проти України.
