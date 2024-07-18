Словаччина не бойкотуватиме головування Угорщини в ЄС, - президент
Президент Словаччини Петер Пеллегріні запевнив угорського колегу Томаша Шуйока, що його країна не бойкотуватиме головування Угорщини в Раді Європейського Союзу
Про це повідомляє RTVS.
За словами Пеллегріні, представники уряду Словаччини активно братимуть участь у заходах, які організовуватиме Будапешт під час свого головування в Раді ЄС.
"Я хочу дуже чітко сказати, що Словацька Республіка не братиме участі та не додаватиметься до будь-яких заходів, спрямованих на бойкот угорського головування під час головування Угорщини в Раді ЄС", - запевнив він.
Також словацький лідер підкреслив, що у його державі "не бачать причин" для бойкоту.
"Ми не бачимо причин, чому ми повинні діяти через суверенну позицію уряду однієї з країн-членів ЄС і його президента лише тому, що комусь не подобаються його дії", - додав Пеллегріні.
Водночас він не вважає, що когось потрібно карати за те, що він прагне вести діалог.
"Словацька Республіка навіть цього не зробить", - підкреслив президент Словаччини.
- 15 липня повідомлялося, що міністри закордонних справ країн ЄС мають намір проігнорувати Угорщину, організувавши свій власний саміт у серпні замість того, щоб поїхати до Будапешта на захід Орбана.
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