Словаччина не бойкотуватиме головування Угорщини в ЄС, - президент

Про це повідомляє RTVS.

За словами Пеллегріні, представники уряду Словаччини активно братимуть участь у заходах, які організовуватиме Будапешт під час свого головування в Раді ЄС.

"Я хочу дуже чітко сказати, що Словацька Республіка не братиме участі та не додаватиметься до будь-яких заходів, спрямованих на бойкот угорського головування під час головування Угорщини в Раді ЄС", - запевнив він.

Також словацький лідер підкреслив, що у його державі "не бачать причин" для бойкоту.

"Ми не бачимо причин, чому ми повинні діяти через суверенну позицію уряду однієї з країн-членів ЄС і його президента лише тому, що комусь не подобаються його дії", - додав Пеллегріні.

Водночас він не вважає, що когось потрібно карати за те, що він прагне вести діалог.

"Словацька Республіка навіть цього не зробить", - підкреслив президент Словаччини.