Словаччина планує скористатися знижкою та закупити гелікоптери й Patriot у США
Міністр оборони Словаччини Роберт Калінак заявив, що країна хоче обговорити придбання зі знижкою гелікоптерів та системи протиракетної оборони Patriot у США в рамках довгострокових планів із захисту свого повітряного простору
Про це повідомляє Reuters.
Калінак, сказав, що Словаччина намагатиметься використати знижку на можливу закупівлю ударних вертольотів, яку вона отримала від США минулого року після того, як Братислава відправила в Україну свої зняті з експлуатації винищувачі МіГ-29 і систему ППО С-300.
"Ми відкрили дискусію, чи можна використовувати цю знижку і для системи Patriot", - зазначив міністр оборони країни.
Калінак сказав, що, хоча обговорювані вертольоти призначені для наступальних цілей, пріоритетом Словаччини має бути оборона, зокрема протиповітряна оборона.
За словами міністра, Словаччина також веде переговори з Польщею та Ізраїлем щодо систем ППО малої та середньої дальності.
- Збройні сили Словаччини прийняли на озброєння німецькі системи протиповітряної оборони MANTIS для посилення охорони кордону з Україною.
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