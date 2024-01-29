Словаччина планує скористатися знижкою та закупити гелікоптери й Patriot у США

Про це повідомляє Reuters.

Калінак, сказав, що Словаччина намагатиметься використати знижку на можливу закупівлю ударних вертольотів, яку вона отримала від США минулого року після того, як Братислава відправила в Україну свої зняті з експлуатації винищувачі МіГ-29 і систему ППО С-300.

"Ми відкрили дискусію, чи можна використовувати цю знижку і для системи Patriot", - зазначив міністр оборони країни.

Калінак сказав, що, хоча обговорювані вертольоти призначені для наступальних цілей, пріоритетом Словаччини має бути оборона, зокрема протиповітряна оборона.

За словами міністра, Словаччина також веде переговори з Польщею та Ізраїлем щодо систем ППО малої та середньої дальності.