Словенія запровадила заборону на імпорт "з окупованих Ізраїлем територій"
У середу, 6 серпня, Словенія запровадила заборону на імпорт товарів, вироблених на палестинських територіях, що перебувають під ізраїльським контролем, а також схвалила додатковий пакет допомоги для палестинців у Газі
Про це повідомляє Reuters.
"Сьогодні уряд заборонив імпорт товарів, що походять з поселень на окупованих територіях", - йдеться у заяві уряду Словенії.
При цьому, у ній не уточнюється, чи стосується ця заборона усіх товарів, чи лише ізраїльських.
Окрім цього, уряд доручив компетентним міністерствам розглянути можливість заборони експорту товарів зі Словенії до цих поселень.
"Дії ізраїльського уряду, включаючи будівництво незаконних поселень, експропріацію, примусове переміщення палестинського населення, руйнування їхніх будинків...є серйозними і неодноразовими порушеннями міжнародного гуманітарного права. Ці дії загрожують не лише життю та гідності палестинського населення, але й основам міжнародного порядку", - заявив прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб.
- На початку серпня Словенія заборонила імпорт, експорт і транзит зброї до Ізраїлю та з Ізраїлю. Вона стала першою країною Євросоюзу, яка запровадила такі обмеження з метою посилення тиску на ізраїльський уряд через війну в Секторі Гази.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.33 Купівля 41.33Продаж 41.85
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе