Словенія запровадила заборону на імпорт "з окупованих Ізраїлем територій"

Про це повідомляє Reuters.

"Сьогодні уряд заборонив імпорт товарів, що походять з поселень на окупованих територіях", - йдеться у заяві уряду Словенії.

При цьому, у ній не уточнюється, чи стосується ця заборона усіх товарів, чи лише ізраїльських.

Окрім цього, уряд доручив компетентним міністерствам розглянути можливість заборони експорту товарів зі Словенії до цих поселень.

"Дії ізраїльського уряду, включаючи будівництво незаконних поселень, експропріацію, примусове переміщення палестинського населення, руйнування їхніх будинків...є серйозними і неодноразовими порушеннями міжнародного гуманітарного права. Ці дії загрожують не лише життю та гідності палестинського населення, але й основам міжнародного порядку", - заявив прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб.