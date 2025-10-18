Служба зовнішньої розвідки: РФ активно вербує "одноразових" шпигунів у країнах Європи

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські держави вислали близько 700 співробітників російських спецслужб, які діяли під дипломатичним прикриттям. Найбільше — у Болгарії — 82 людини.

З Німеччини вислали 65 людей, з Польщі – 58, з Румунії – 52, зі Словаччині – 39, з Нідерландів і Словенії – по 34.

Втративши значну частину своєї розвідувальної мережі під дипломатичним "дахом", російські спецслужби переключилися на вербування так званих "одноразових агентів" з-поміж цивільного населення європейських країн.

Зафіксовано 47 випадків звинувачення у шпигунстві на користь москви у Польщі, 20 – в Естонії, 19 – у Латвії, 12 – у Німеччині та 10 – у Сполученому Королівстві. Загалом підозрюваними в роботі на Росію стали 130 людей у 12 європейських країнах.

"Російські вербувальники активно використовують інтернет, соціальні мережі, церковні громади, спортивні клуби та масові заходи для пошуку потенційних виконавців. Таких людей як правило залучають лише один раз – для отримання інформації або виконання певних завдань на користь агресора. Це частина гібридної стратегії Кремля, спрямованої на підрив безпеки європейських держав", - пояснили у розвідці.