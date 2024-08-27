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Служби безпеки семи країн ЄС попередили Норвегію про загрозу від Росії у енергосекторі

Світлана Кравченко
27 серпня, 2024 вiвторок
10:00
Світ Норвегія

У понеділок, 26 серпня, служби безпеки семи європейських країн попередили про російську загрозу для енергетичного сектора Норвегії

Зміст

Про це пише Reuters.

Зазначається, що попередження пролунало на закритій зустрічі, де були присутні служби нацбезпеки Норвегії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції та Ісландії. У межах зустрічі країни наголосили, що саме Норвегія зараз є основним постачальником енергії у Європі.

"Ми бачимо розвиток історії, яка стосується не лише Німеччини чи норвезьких колег, а й усіх нас. Це загроза, яка виходить від деяких партнерів, таких як Росія, та містить не лише шпигунські операції, а й ризик диверсій у деяких сферах", – сказав віцепрезидент федерального відомства захисту конституції Німеччини Сінан Селен.

Агентство нагадало, що цьогоріч у квітні у Німеччині арештували двох громадян ФРН та РФ за підозрою в підготовці диверсійних атак, зокрема на військові об’єкти США, які посадовці назвали серйозною спробою підірвати військову підтримку України.

Посольство Росії в Німеччині відкинуло звинувачення в тому, що воно стоїть за планами, назвавши їх абсурдними і смішними.

Норвезькі спецслужби також висвітлили те, що вони називають потенційною загрозою російського саботажу.

"Коли ми сьогодні говоримо про саботаж, ми говоримо про Росію", – сказала Беате Гангаас, керівниця контррозвідувальної служби Норвегії PST, яка організувала зустріч на полях енергетичної конференції ONS.

Раніше цього року норвезькі спецслужби заявили, що Росія "може вважати розумним" здійснити фізичні або цифрові диверсії проти об’єктів у Норвегії, головною ціллю якої є її нафтовий сектор.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Норвегія, країна-член НАТО, яка має спільний кордон з Росією в Арктиці, стала найбільшим у Європі постачальником природного газу, який доставляється через велику систему підводних трубопроводів.

"Росія перебуває в тривалому протистоянні із Заходом, і це режим, який готовий йти на більший ризик", – наголосив віцеадмірал Нільс Андреас Стенсоенес, голова Норвезької розвідувальної служби.

Він додав, що поки не виявлено жодних доказів того, що Росія планує якісь диверсії, проте потрібно "діяти розумно і завчасно підвищити рівень безпеки".

  • Нещодавно стало відомо, що Норвегія профінансує виробництво в Україні артилерійських снарядів, розроблених норвезькою компанією Nammo.

Теги:
Росія
ЄС
Європа
Норвегія
Енергетика
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