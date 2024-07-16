Смертоносний квартет: Британія зміцнить свої збройні сили на тлі напруженості з Росією, Іраном, Китаєм та КНДР
Велика Британія заявила, що посилить свої збройні сили, аби мати змогу протистояти загрозам з боку Китаю, Ірану, Північної Кореї та Росії
Про це інформує Reuters.
Так, у вівторок, 16 липня, британський уряд доручив Джорджу Робертсону, колишньому генеральному секретарю НАТО, очолити комісію з реформування збройних сил Сполученого Королівства, яка має відзвітувати про результати у першій половині 2025 року.
"Нам протистоїть смертоносний квартет країн, які дедалі більше співпрацюють між собою, і ми в цій країні і альянс НАТО, який так успішно зустрівся минулого тижня, повинні бути здатні протистояти цьому квартету, а також іншим проблемам", - підкреслив він.
Згідно з планами, реформування не обмежується простою модернізацією збройних сил. Його мета - забезпечити їхню боєздатність з огляду на рівень загрози.
Очікується, що результати огляду відобразяться у збільшенні оборонних витрат до 2,5% ВВП, що є обіцянкою прем'єр-міністра Кейра Стармера.
- Раніше повідомлялось, що уряди європейських країн та Великої Британії мають намір схвалити план, який посилить перевірку нафтового флоту Росії.
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