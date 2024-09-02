"Спершу поверніть окуповані Росією землі": президент Тайваню звернувся до Китаю
Президент Тайваню Лай Чін Те звернувся до представників Китаю та закликав їх забрати окуповані Росією землі, перш ніж нападати на острів
Про це пише Reuters.
Зазначають, що Китай розглядає Тайвань як свою власну територію і ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб взяти острів під свій контроль. Натомість уряд Тайваню відкидає ці заяви, заявляючи, що лише жителі острова можуть вирішувати своє майбутнє.
Так, в інтерв'ю тайванській телевізійній станції Лай Чін-те згадав про Айгунський договір 1858 року, за яким Китай підписав договір і передав Росії територію, утворивши більшу частину сучасного кордону вздовж річки Амур.
"Якщо це заради територіальної цілісності, чому б йому не повернути землі, окуповані Росією, які були підписані в Айгунському договорі? Росія зараз у найслабшому стані?" - заявив президент Тайваню.
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14 серпня міністерство оборони Тайваню зафіксувало щонайменше 27 бойових літаків і 12 кораблів армії Китаю навколо острова.
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