"Спершу поверніть окуповані Росією землі": президент Тайваню звернувся до Китаю

Про це пише Reuters.

Зазначають, що Китай розглядає Тайвань як свою власну територію і ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб взяти острів під свій контроль. Натомість уряд Тайваню відкидає ці заяви, заявляючи, що лише жителі острова можуть вирішувати своє майбутнє.

Так, в інтерв'ю тайванській телевізійній станції Лай Чін-те згадав про Айгунський договір 1858 року, за яким Китай підписав договір і передав Росії територію, утворивши більшу частину сучасного кордону вздовж річки Амур.

"Якщо це заради територіальної цілісності, чому б йому не повернути землі, окуповані Росією, які були підписані в Айгунському договорі? Росія зараз у найслабшому стані?" - заявив президент Тайваню.