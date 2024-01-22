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Співпраця українського й британського ВПК: посол Британії розповів, що дрони для України виготовлятимуть на території обох держав

22 січня, 2024 понедiлок
19:12
Світ

Посол Великої Британії у Києві Мартін Гарріс розповів, що дрони для України виготовлятимуть на території обох країн. На них Сполучене Королівство виділить 200 млн фунтів стерлінгів

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Гарріс зауважив, що дрони повинні виготовляти у співпраці військово-промислових комплексів України та Великої Британії.

"Дрони мають виготовлятися у співпраці ВПК наших двох країн. Це перевага України зараз – дуже великий досвід використання дронів. Тому є велика зацікавленість і з боку Великої Британії, і з боку інших країн – як ми можемо співпрацювати з вами у виробництві дронів – і тут, в Україні, і у наших країнах", – сказав посол.

Також він ствердно відповів на уточнювальне питання щодо того, чи будуть виробляти дрони в двох державах. Однак дипломат не уточнив, про яку саме кількість безпілотників йдеться, адже процес їхнього виробництва лише починається, й окрім цього є різні класи дронів.

"Але я думаю, що це буде один із найперспективніших елементів нашої співпраці в царині ВПК", – підкреслив Гарріс.

  • 12 січня під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та президента України Володимира Зеленського у Києві країни підписали довгострокову безпекову угоду. Тоді Сунак також заявив, що його країна виділить 200 млн фунтів на виробництво нових дронів.
Теги:
Україна
ВПК
Війна з Росією
допомога Україні
Велика Британiя
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