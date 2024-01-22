Співпраця українського й британського ВПК: посол Британії розповів, що дрони для України виготовлятимуть на території обох держав

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Гарріс зауважив, що дрони повинні виготовляти у співпраці військово-промислових комплексів України та Великої Британії.

"Дрони мають виготовлятися у співпраці ВПК наших двох країн. Це перевага України зараз – дуже великий досвід використання дронів. Тому є велика зацікавленість і з боку Великої Британії, і з боку інших країн – як ми можемо співпрацювати з вами у виробництві дронів – і тут, в Україні, і у наших країнах", – сказав посол.

Також він ствердно відповів на уточнювальне питання щодо того, чи будуть виробляти дрони в двох державах. Однак дипломат не уточнив, про яку саме кількість безпілотників йдеться, адже процес їхнього виробництва лише починається, й окрім цього є різні класи дронів.

"Але я думаю, що це буде один із найперспективніших елементів нашої співпраці в царині ВПК", – підкреслив Гарріс.