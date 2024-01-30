"Зблизився з РФ": депутат парламенту Грузії Накопія про ймовірні причини відставки премʼєра Гарібашвілі

Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.

"Прем'єр-міністр пішов у відставку, і на його місце планується, що прийде нинішній лідер політичної партії "Грузинська мрія". І прем'єр-міністр самовільно, так скажімо, залишив посаду й оголосив, що він очолить партію. Невідомо, як довго він протримається на цій посаді. Я думаю, його тимчасово перевели на посаду голови партії", - пояснює Накопія.

За його словами, причин відставки премʼєра декілька.

"У колах, близьких до уряду, говорять, що останнім часом Гарібашвілі зблизився з Росією й олігарху в цьому конкуренція не потрібна, він сам давно добре спілкується з російськими представниками. Відповідно, прем'єр-міністр почав вибудовувати якісь свої зв'язки. Нещодавно, 30 грудня минулого року, він повернувся в правління "Грузинської мрії" й взаємовідносини з Росією його занепокоювали. Це могло стати однією з причин", - каже депутат парламенту Грузії.

Другою причиною, на його думку, могла стати залученість Гарібашвілі в скандали: "На скільки я розумію, його оточення займалося темами, які не завжди були узгоджені з олігархом. Саме влада називає це основною причиною відставки".

"Треба зазначити, що в близькому оточенні вже колишнього прем'єр-міністра розповсюджується інформація, хто буде призначеним, наприклад, міністром оборони, міністром охорони здоров'я, міністром юстиції. Треба сказати, що це найближчі соратники колишнього прем'єр-міністра, відбувається певна зачистка в рядах "Грузинської мрії"", - наголошує Накопія.

Як каже депутат, осінні вибори в Грузії можуть призвести до розладу в партії: "Не хотілося, щоб вона перетворилася на якесь угрупування. Розпочався такий переділ, і 2024 рік розпочався з поразки "Грузинської мрії". Я можу вам точно сказати, що напевно влада стовідсотково зміниться. Ці процеси, які зараз відбуваються в "Грузинській мрії" призведуть до розладу. Сьогодні представники виглядають дуже розгубленими. Я думаю, що якщо вони будуть формуватися правильно, то опозиція у 2024-му році все одно сформується".