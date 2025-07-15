Співзасновники WhatsApp, PayPal, власник OnlyFans: 4 українців увійшли до рейтингу найбагатших іммігрантів у США за версією Forbes

Про це повідомляє Forbes.

Ян Кум посів 9-те місце: його статки оцінюють у $16,9 млрд. Відомо, що після продажу WhatsApp у 2014 році за $22 млрд він залишив посаду гендиректора у 2018-му. Наразі Кум інвестує через свою фірму Newlands, яка володіє майже 10 млн акцій Meta та підтримує стартапи.

Власник OnlyFans Леонід Радвінський посів 50-те місце зі статками $3,8 млрд. Студентом він заснував реферальний бізнес у сфері розваг для дорослих, а у 2018 році – придбав частку в OnlyFans. Вона у 2023 році отримала $1,3 млрд доходу, коли користувачі витратили на платформі $6,6 млрд.

75 сходинку посів засновник і генеральний директор Invenergy LLC Михайло Польський, який має $2,5 млрд статків. Його компанія розвиває проєкти у сфері відновлювальної енергетики та планує побудувати тисячу вітрових турбін у Канзасі та 800-мильну лінію електропередач вартістю $7 млрд.

Співзасновник PayPal Макс Левчин посів 85 місце та має статки в $2,1 млрд. Він також є гендиректором фінтех-компанії, що пропонує кредити для купівлі на виплат – Affirm Holdings. Левчин володіє майже 11% акцій Affirm, ринкова вартість якої у січні 2021 року сягнула $24 млрд, а на початок березня 2024 року становила $11 млрд.

У Forbes додають: нині на території Штатів проживає рекордна кількість мільярдерів, які народилися за кордоном – 125 людей зі 41 країни.

Водночас очолюють перелік найбагатших іммігрантів США засновник Tesla з ПАР Ілон Маск ($393,1 млрд), друге місце посів росіянин, співзасновник Google Сергій Брін ($139,7 млрд), третє – засновник NVIDIA з Тайваню Дженсен Хуанг ($137,9 млрд).