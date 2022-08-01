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"Світ спостерігатиме": Трасс застерегла Росію від нового обстрілу порту Одеси

1 серпня, 2022 понедiлок
16:44
Світ Ліз Трасс

Глава МЗС Британії Ліз Трасс вітає факт виходу першого судна з українським зерном з порту Одеси й наголошує, що обстріли порту Росією не повинні повторитися

Про це йдеться на сайті британського уряду.

"Ці кораблі повинні отримати безпечний прохід. Обстрілу Росією Одеського порту не повинно повторитися" - заявила глава МЗС Британії.

За словами Трасс, Росія відчула на собі весь тягар глобального тиску, і тепер очі всього світу спостерігатимуть, чи продовжуватиме вона використовувати світові постачання продовольства як зброю, як це було досі.

"Єдиний спосіб, яким Путін справді може пом’якшити створену ним глобальну кризу продовольчої безпеки, це припинити його жорстоке вторгнення в Україну" - наголосила також вона.

  • 23 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі, через що загорівся морський порт.
  • 23 липня речник МЗС України Олег Ніколенко назвав удар по Одесі плювком Володимира Путіна в обличчя Антоніу Гутеррешу й Реджепу Тайїпу Ердогану.

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