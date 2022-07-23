"Російська ракета – це плювок Путіна в обличчя генсеку ООН Гутеррешу та президенту Туреччини Ердогану", - речник МЗС Ніколенко

Про це написав на своїй facebook-сторінці речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Російська ракета - це плювок Володимира Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна", - прокоментував він.

За його словами, Росії знадобилося менше 24 годин для того, щоб ударом по території Одеси поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані та підписані 22 липня у Стамбулі.

Речник МЗС наголосив на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту товарів Чорним морем та закликав ООН та Туреччину забезпечити дотримання РФ своїх зобов'язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

У разі невиконання досягнутих домовленостей - Росія нестиме відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи.

"Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного", - наголосив Ніколенко.

Учора, 22 липня 2022 року, Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН підписали угоду щодо експорту зерна. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір.

22 липня радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна

22 липня Мінінфраструктури заявило, що першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.

Сьогодні, 23 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі, через що загорівся морський порт.

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