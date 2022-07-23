"Російська ракета – це плювок Путіна в обличчя генсеку ООН Гутеррешу та президенту Туреччини Ердогану", - речник МЗС Ніколенко
"Плювком Путіна в обличчя Гутеррешу й Ердогану" назвало українське МЗС ракетний обстріл морського торгового порту Одеси вранці 23 липня, після підписання угод щодо "коридору" для експорту українського зерна
Про це написав на своїй facebook-сторінці речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Російська ракета - це плювок Володимира Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна", - прокоментував він.
За його словами, Росії знадобилося менше 24 годин для того, щоб ударом по території Одеси поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані та підписані 22 липня у Стамбулі.
Речник МЗС наголосив на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту товарів Чорним морем та закликав ООН та Туреччину забезпечити дотримання РФ своїх зобов'язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.
У разі невиконання досягнутих домовленостей - Росія нестиме відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи.
"Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного", - наголосив Ніколенко.
- Учора, 22 липня 2022 року, Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН підписали угоду щодо експорту зерна. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір.
- 22 липня радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна
- 22 липня Мінінфраструктури заявило, що першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.
- Сьогодні, 23 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі, через що загорівся морський порт.
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