США готують флот до ймовірної війни з Китаєм до 2027 року
У новій стратегії на 2024-й рік, яку оприлюднили військово-морські сили США, однією з цілей вказано "готовність до можливості війни з Китайською Народною Республікою до 2027 року"
Про це повідомляє "Голос Америки".
Китай визначено як головний виклик для сил США, а 2027 рік вказано на основі оцінок про потенційну дату вторгнення Китаю в Тайвань, розповіла адмірал Ліза Франкетті, керівниця військово-морських операцій.
Окрім готовності до війни з КНР, стратегічною ціллю американських ВМС вказано посилення довгострокової переваги. А загалом нова стратегія спрямована на готовність протистояти викликам з боку Китаю та з розгортанням передових технологій.
"Навігаційний план для військово-морського флоту Америки" (2024 NAVPLAN) передбачає прискорення будівництва нових кораблів і зміцнення флоту з використанням нових технологій. Також у плані йдеться про скорочення затримок у технічному обслуговуванні кораблів, підводних човнів і літаків, масштабування автономних систем озброєння та активізацію зусиль із набору персоналу.
Зараз Китай володіє найбільшим у світі військово-морським флотом. CША ж у своїх планах значною мірою покладаються на системи штучного інтелекту, який, як вважають у Вашингтоні, в майбутньому зможе змінити природу війни.
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