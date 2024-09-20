США готують флот до ймовірної війни з Китаєм до 2027 року

Про це повідомляє "Голос Америки".

Китай визначено як головний виклик для сил США, а 2027 рік вказано на основі оцінок про потенційну дату вторгнення Китаю в Тайвань, розповіла адмірал Ліза Франкетті, керівниця військово-морських операцій.

Окрім готовності до війни з КНР, стратегічною ціллю американських ВМС вказано посилення довгострокової переваги. А загалом нова стратегія спрямована на готовність протистояти викликам з боку Китаю та з розгортанням передових технологій.

"Навігаційний план для військово-морського флоту Америки" (2024 NAVPLAN) передбачає прискорення будівництва нових кораблів і зміцнення флоту з використанням нових технологій. Також у плані йдеться про скорочення затримок у технічному обслуговуванні кораблів, підводних човнів і літаків, масштабування автономних систем озброєння та активізацію зусиль із набору персоналу.

Зараз Китай володіє найбільшим у світі військово-морським флотом. CША ж у своїх планах значною мірою покладаються на системи штучного інтелекту, який, як вважають у Вашингтоні, в майбутньому зможе змінити природу війни.