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США можуть уповільнити поставку зброї для Ізраїлю, аби збільшити тиск на Нетаньягу, - NBC

28 січня, 2024 неділя
18:58
Світ Прапор США

Адміністрація Байдена обговорює можливість використання продажу зброї Ізраїлю як важеля тиску на уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, щоб переконати його прислухатися до закликів США зменшити масштаби військової операції в секторі Гази

Про це повідомляє NBC News з посиланням на трьох нинішніх американських чиновників і одного колишнього американського чиновника.

За вказівкою Білого дому, Пентагон переглянув зброю, яку Ізраїль запросив, і яка може бути використана як важіль тиску. За словами джерел, жодних рішень ще не прийнято.

Джерела зазначили, що ізраїльські офіційні особи продовжують просити адміністрацію про надання більшої кількості зброї, в тому числі великих авіаційних бомб, боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.

США розглядають можливість уповільнення або призупинення поставок в надії, що це підштовхне ізраїльтян до дій, таких як відкриття гуманітарних коридорів для надання більшої допомоги палестинському цивільному населенню.

Офіційні особи заявили, що серед озброєнь, які США планують використовувати задля тиску, є артилерійські снаряди калібру 155 мм і комбіновані боєприпаси прямого удару (JDAM). 

Чиновники заявили, що попри те, що ідея уповільнення постачання систем ППО розглядалася, вони навряд чи буде реалізована. Адміністрація прийняла рішення зосередитися на наступальній військовій техніці.

За словами чиновників, ці зусилля були зроблені після того, як президент Джо Байден і його команда національної безпеки не змогли переконати Нетаньягу кардинально змінити тактику в Газі та зробити більше кроків для мінімізації жертв серед цивільного населення. 

Це знаменує потенційну зміну в підході Байдена, який виходить за рамки риторичного тиску, переважно кулуарного, і переходить до реальних змін у політиці, спрямованих на те, щоб змусити Ізраїль діяти.

Деякі демократи в Конгресі закликають адміністрацію робити більше для тиску на Нетаньягу та інших ізраїльських посадовців.

  • Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен негайно вжити заходів, щоб запобігти вбивствам і заподіянню шкоди мирному палестинському населенню в Газі, не припиняючи військові операції в секторі.

Теги:
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Джо Байден
США
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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