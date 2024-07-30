США нададуть Філіппінам $500 млн для зміцнення оборони на тлі дій Китаю в регіоні
Сполучені Штати Америки виділяють $500 млн на зміцнення зовнішньої оборони Філіппін через занепокоєння щодо дій Китаю в регіоні
Про це повідомляє Associated Press.
У матеріалі йдеться, що американський держсекретар Ентоні Блінкен і очільник Пентагону Ллойд Остін провели зустріч із президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим.
"Обидві наші країни, як і багато інших країн у регіоні, поділяють занепокоєння деякими діями Китайської Народної Республіки, що супроводжуються тиском, і ведуть до ескалації в Південнокитайському і Східнокитайському морях та в інших місцях у регіоні", - зазначив Блінкен після зустрічі.
Близько $125 млн із загального фінансування спрямують на будівництво та зміцнення військово-морських баз Філіппін. Зазначено, що згодом їх передадуть у тимчасове користування американським силам, відповідно до угоди між Вашингтоном і Манілою про розширену оборонну співпрацю.
"Угода, подібна до тих, які Вашингтон уклав з іншими країнами-союзниками, дозволить США надавати Філіппінам розвідувальні дані високого рівня, більш досконалу зброю, включно з ракетними системами, і доступ до супутникових систем і систем спостереження безпілотників із гарантією", - йдеться у матеріалі.
Водночас два анонімні філіппінські чиновники повідомили AP, що розвідувальна інформація та подробиці про надання складної зброї зберігатиметься в таємниці, аби запобігти витоку даних.
На зустрічі в Манілі американська сторона підтвердила, що Штати допоможуть Філіппінам захиститися, якщо на країну буде здійснено напад у будь-якій точці Тихого океану, зокрема - у Південнокитайському морі.
Остін також наголосив на прогресі держав у переговорах про запропонований пакт щодо обміну даними військової розвідки, Генеральної угоди про безпеку військової інформації, який планують укласти до кінця 2024 року.
- 21 липня уряд Філіппін оголосив про укладення угоди з Китаєм, яка, як вони сподіваються, покладе край протистоянню у спірних водах Південнокитайського моря.
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