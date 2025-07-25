США надали Польщі кредит на $4 млрд для переозброєння армії

Про це повідомив Держдепартамент.

"Сьогодні Сполучені Штати з гордістю оголошують про гарантію кредиту іноземного військового фінансування (FMF) Республіці Польща на суму 4 мільярди доларів. Ця суттєва підтримка відображає серйозну прихильність Польщі до власної оборони та розподілу тягаря колективної безпеки НАТО", – йдеться в пресрелізі.

У Вашингтоні акцентують, що Варшава є "одним з найсильніших і найнадійніших союзників" у Європі та лідером оборонних інвестицій у НАТО.

"З 2023 року Польща зробила рішучі кроки для модернізації своїх військових та захисту свого суверенітету, включаючи великі закупівлі передових оборонних платформ США, таких як вертольоти Apache, розвідувальна система повітряного простору та надводних радарів, ракетні системи HIMARS та протиракетна оборона Patriot", – наголошує Держдеп.

За словами США, ця програма фінансування зміцнює нацбезпеку Штатів, "дозволяючи ключовим партнерам, таким як Польща, інвестувати в оборонні системи американського виробництва, підтримуючи робочі місця США (...), а також промисловість та інновації".