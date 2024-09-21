США нарощують військово-морську присутність біля Аляски через активність Росії

Про це пише Politico.

Видання підкреслює, що протягом останнього місяця військова активність США на Алясці значно зросла. Есмінець USS Sterett патрулює узбережжя, війська висадилися на віддаленому острові, а ескадрильї винищувачів та інші літаки приведені у стан підвищеної готовності.

Зазначається, що ці дії є прямою відповіддю на серію провокацій з боку Росії. Російські військові кораблі активізували свою діяльність біля берегів Аляски, а літаки неодноразово здійснювали польоти поблизу повітряного простору штату.

Крім того, нещодавні спільні навчання російського та китайського флоту у Тихому океані викликали додаткове занепокоєння у Вашингтоні.

Останніми тижнями російські військові кораблі проводили навчання поблизу Аляски, а російські та китайські кораблі провели спільні навчання у Тихому океані. Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія "повністю готова" до конфлікту з НАТО в Арктиці.

Арктика включає території, що належать восьми державам: Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії, Канаді, США, Ісландії та Росії. Всі, крім Росії, є членами НАТО.

Попри це Лавров заявив, що "Арктика не є територією Північноатлантичного альянсу", і що інші неарктичні країни, такі як Китай та Індія, мають там інтереси.