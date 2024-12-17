США не мають підтверджень перекидання до РФ нових підрозділів із КНДР, але вважають це можливим, - Держдеп

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу, передає Укрінформ.

"Я не маю нових повідомлень щодо перекидання додаткових солдатів з Північної Кореї до Росії", - сказав він.

Водночас Міллер додав, що в США "продовжують оцінювати, що це можливо".

Речник також запевнив, що Вашингтон може підтвердити: північнокорейських військових розгорнули в російському Курську на лінії фронту.

"Ми бачили, як вони зазнавали втрат як убитими, так і пораненими в бою", - зауважив Міллер.