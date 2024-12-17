США не мають підтверджень перекидання до РФ нових підрозділів із КНДР, але вважають це можливим, - Держдеп
Сполучені Штати Америки не мають підтверджень, що Північна Корея перекинула до Росії нові підрозділи своїх військ, проте не виключають такої можливості
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу, передає Укрінформ.
"Я не маю нових повідомлень щодо перекидання додаткових солдатів з Північної Кореї до Росії", - сказав він.
Водночас Міллер додав, що в США "продовжують оцінювати, що це можливо".
Речник також запевнив, що Вашингтон може підтвердити: північнокорейських військових розгорнули в російському Курську на лінії фронту.
"Ми бачили, як вони зазнавали втрат як убитими, так і пораненими в бою", - зауважив Міллер.
- 17 грудня ГУР МО повідомило, що північнокорейські війська, які воюють на стороні Росії у Курській області, розставляють додаткові спостережні пости через страх перед атаками українських дронів.
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