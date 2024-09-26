США "не вражені" планом перемоги України, - WSJ
В адміністрації президента США Джо Байдена стурбовані тим, що у мирному плані України нібито бракує комплексної стратегії й він зосереджений на наданні більшої кількості зброї
Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.
Так, західні посадовці стурбовані, що план перемоги України зосереджений на отриманні додаткової зброї та скасуванні обмежень на ракети великої дальності.
Високопоставлені американські та європейські чиновники, які знають загальні контури плану, кажуть, що він не пропонує чіткого шляху до перемоги України.
"Я не вражений, там не так багато нового", - сказав один із високопоставлених чиновників.
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Президент Володимир Зеленський заявив, що План перемоги України у війні проти Росії можна реалізувати лише через швидкі рішення партнерів, які вони мають ухвалити в період із жовтня по грудень.
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