США "не вражені" планом перемоги України, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Так, західні посадовці стурбовані, що план перемоги України зосереджений на отриманні додаткової зброї та скасуванні обмежень на ракети великої дальності.

Високопоставлені американські та європейські чиновники, які знають загальні контури плану, кажуть, що він не пропонує чіткого шляху до перемоги України.

"Я не вражений, там не так багато нового", - сказав один із високопоставлених чиновників.