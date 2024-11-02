США пильнують за співпрацею Росії та Китаю в Арктиці

Про це повідомив посол з особливих доручень США у справах Арктики Майкл Сфрага, пише Reuters.

"Той факт, що вони працюють разом в Арктиці, привертає нашу увагу... Ми дуже уважно стежимо за розвитком їхньої активності", - зазначив Сфрага.

За його словами, "частота і складність" нещодавньої військової співпраці між Москвою і Пекіном в регіоні надсилає "тривожні сигнали".

Зокрема, Сфрага згадав спільний польот російських і китайських бомбардувальників біля узбережжя Аляски в липні, а також присутність кораблів берегової охорони РФ і КНР у Беринговій протоці в жовтні.

Він зауважив, що ці дії відбувалися в міжнародних водах, відповідно до міжнародного права. Однак той факт, що бомбардувальники пролетіли біля узбережжя Аляски, викликав занепокоєння з приводу безпеки США.

"Нам дійсно потрібно думати про безпеку, зміцнювати наші власні альянси, нашу власну взаємну оборону. Аляска, північноамериканська Арктика, є західним флангом НАТО, і тому ми повинні думати про Арктику саме так", - зазначив посол.