США пильнують за співпрацею Росії та Китаю в Арктиці
Сполучені Штати уважно стежать за зростанням співпраці між Росією та Китаєм в Арктиці, і деякі останні дії цих двох країн надсилають "тривожні сигнали"
Про це повідомив посол з особливих доручень США у справах Арктики Майкл Сфрага, пише Reuters.
"Той факт, що вони працюють разом в Арктиці, привертає нашу увагу... Ми дуже уважно стежимо за розвитком їхньої активності", - зазначив Сфрага.
За його словами, "частота і складність" нещодавньої військової співпраці між Москвою і Пекіном в регіоні надсилає "тривожні сигнали".
Зокрема, Сфрага згадав спільний польот російських і китайських бомбардувальників біля узбережжя Аляски в липні, а також присутність кораблів берегової охорони РФ і КНР у Беринговій протоці в жовтні.
Він зауважив, що ці дії відбувалися в міжнародних водах, відповідно до міжнародного права. Однак той факт, що бомбардувальники пролетіли біля узбережжя Аляски, викликав занепокоєння з приводу безпеки США.
"Нам дійсно потрібно думати про безпеку, зміцнювати наші власні альянси, нашу власну взаємну оборону. Аляска, північноамериканська Арктика, є західним флангом НАТО, і тому ми повинні думати про Арктику саме так", - зазначив посол.
- У вересні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія у військовій, політичній і технологічній сферах повністю готова захищати свої інтереси в Арктичному регіоні в разі конфлікту з НАТО.
- На початку жовтня кораблі берегової охорони Китаю вперше увійшли до Північного Льодовитого океану, патрулюючи води разом із російськими кораблями.
- Актуальне
- Важливе