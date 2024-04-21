США планують вперше ввести санкції проти ЦАХАЛу, - Axios
Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що найближчими днями США оголосять про санкції проти батальйону ЦАХАЛу "Нецах Ієгуда" за порушення прав людини на Західному березі річки Йордан
Про це повідомляє Axios з посиланням на три американські джерела.
"Ви можете очікувати на них найближчими днями", - наголосив Блінкен.
Це стане першим випадком, коли США наклали санкції на ізраїльську армію.
За словами джерел, санкції передбачають заборону батальйону і його членам отримувати будь-яку військову допомогу або навчання від США.
Рішення Блінкена щодо підрозділу "Нецах Ієгуда" ґрунтується на інцидентах, які сталися до нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, і всі вони відбулися на Західному березі річки Йордан.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на наміри США ввести санкції проти батальйону ЦАХАЛу, заявивши, що такі дії є неприйнятними у той час, коли Ізраїль веде війну з ХАМАС.
"Не можна вводити санкції проти Армії оборони Ізраїлю", - заявив він, додавши, що намір ввести ці заходи є "верхом абсурду і моральним падінням", і що його уряд буде "діяти всіма засобами проти цих кроків".
-
Сполучені Штати й Велика Британія 18 квітня спільно оголосили про санкції проти Ірану у відповідь на здійснений ним масований обстріл Ізраїлю минулими вихідними.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.55 Купівля 39.55Продаж 40.08
- EUR Купівля 42.28Продаж 43.04
- Актуальне
- Важливе