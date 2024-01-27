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США працюватимуть над тим, аби "переконатися", що вони можуть захистити союзників від загроз КНДР, - Білий дім

27 січня, 2024 субота
15:43
Світ Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі

Сполучені Штати зроблять усе, щоб "переконатися", що вони можуть захистити себе та своїх союзників від загроз з боку Північної Кореї

Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише Yonhap.

Зазначається, що Кірбі зробив цю заяву, відповідаючи на запитання про те, чи вважають США, що Пхеньян дійсно здатний напасти на Сполучені Штати.

"Ми плануємо зробити те, що ми повинні зробити, щоб переконатися, що ми можемо захистити США... захистити наших союзників і партнерів", - сказав Кірбі на брифінгу.

Він також відзначив безперервний пошук КНДР удосконалення можливостей зброї.

"Ми знаємо, що північнокорейці продовжують розвивати передові можливості, включно з балістичними ракетами. І вони хочуть досягти довгострокових результатів", - сказав Кірбі.

  • Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про необхідність переглянути конституцію та визначити в документі Південну Корею як ворожу країну №1 і вписати туди зобов’язання про повну окупацію в разі війни. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відреагував. 
  • Також Кім Чен Ин зробив низку заяв, які вказують на його бажання і готовність почати війну з Південною Кореєю, проте у нього є принаймні одна причина, щоб не занурюватися в конфлікт
Теги:
КНДР
США
Військові новини
Джон Кірбі
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