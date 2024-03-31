США представили альтернативний план наземного наступу ЦАХАЛу на Рафах

Про це інформує The Times of Israel.

Зазначається, що під час нещодавньої розмови з начальником штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенантом Герці Халеві, Чарльз Браун заявив, що США "не змиряться" з масовими жертвами серед цивільного населення в Рафаху, враховуючи кількість жертв серед цивільного населення у північній та центральній частинах Гази.

Браун підсумував пропозицію Вашингтона, яка містить захист кордону Гази з Єгиптом за допомогою технологічних досягнень для запобігання контрабанді зброї через Філадельфійський коридор, ізоляцію міста Рафах і проведення точкових рейдів, а також створення спільного центру управління для координації цільових операцій.