США представили альтернативний план наземного наступу ЦАХАЛу на Рафах
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун виклав пропозицію Вашингтона щодо альтернативи наземному наступу ізраїльської армії (ЦАХАЛ) на місто Рафах у Газі
Про це інформує The Times of Israel.
Зазначається, що під час нещодавньої розмови з начальником штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенантом Герці Халеві, Чарльз Браун заявив, що США "не змиряться" з масовими жертвами серед цивільного населення в Рафаху, враховуючи кількість жертв серед цивільного населення у північній та центральній частинах Гази.
Браун підсумував пропозицію Вашингтона, яка містить захист кордону Гази з Єгиптом за допомогою технологічних досягнень для запобігання контрабанді зброї через Філадельфійський коридор, ізоляцію міста Рафах і проведення точкових рейдів, а також створення спільного центру управління для координації цільових операцій.
- Нагадаємо, 15 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу після засідання військового кабінету схвалив план наступу на Рафах. Це останній населений пункт, що перебуває під контролем палестинського руху ХАМАС.
- Пізніше президент США Джо Байден під час першої за місяць розмови з Нетаньягу висловив найрішучіші застереження проти наступу ЦАХАЛу на Рафах.
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