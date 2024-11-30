США призначили спостерігача за припиненням вогню між Ізраїлем і "Хезболлою" в Лівані

Про це повідомляє центральне командування збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі X.

Як зазначається, генерал-майор Джаспер Джефферс з Командування Сил спецоперацій США "Центр" (SOCCENT) днями прибув до Бейрута для нагляду за виконанням і моніторингом механізму припинення вогню між конфліктуючими сторонами.

Джефферс буде виконувати цю функцію разом зі своїм співголовою, послом США на Близькому Сході Амосом Гогштейном. Останній буде виконуватиме цю роль доти, доки не буде призначено постійного цивільного посадовця США.

У повідомленні також йдеться про те, що США очолять наглядову місію. До неї також увійдуть ліванська та ізраїльські військові, миротворців ООН і Францію.