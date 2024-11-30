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США призначили спостерігача за припиненням вогню між Ізраїлем і "Хезболлою" в Лівані

Світлана Кравченко
30 листопада, 2024 субота
06:34
Світ Прапор США

У збройних силах Сполучених Штатів Америки визначилися із призначенням спостерігача за виконанням припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою" в Лівані

Зміст

Про це повідомляє центральне командування збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі X.

Як зазначається, генерал-майор Джаспер Джефферс з Командування Сил спецоперацій США "Центр" (SOCCENT) днями прибув до Бейрута для нагляду за виконанням і моніторингом механізму припинення вогню між конфліктуючими сторонами.

Джефферс буде виконувати цю функцію разом зі своїм співголовою, послом США на Близькому Сході Амосом Гогштейном. Останній буде виконуватиме цю роль доти, доки не буде призначено постійного цивільного посадовця США.

У повідомленні також йдеться про те, що США очолять наглядову місію. До неї також увійдуть ліванська та ізраїльські військові, миротворців ООН і Францію.

  • Президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль і терористична організація "Хезболла" припинять бойові дії на кордоні Лівану з 27 листопада.
  • Проте вже наступного дня сторони звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню: перемир'я тривало один день.
     
Теги:
Новини
Ізраїль
військові
Ліван
США
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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