Про це повідомляє The Telegraph.

Згідно з контрактами на закупівлю нового об'єкту на авіабазі RAF Лейкенхіт у графстві Суффолк, США мають намір розмістити на ній ядерні боєголовки.

Документи свідчать, що Пентагон також замовив нове обладнання для бази, в тому числі балістичні щити, призначені для захисту військовослужбовців від атак на "об'єкти високої цінності". Будівництво нового житлового комплексу для американських військовослужбовців, які працюють на об'єкті, розпочнеться в червні.

Очікується, що в RAF Лейкенхіт будуть розміщені гравітаційні бомби B61-12, які мають змінну потужність до 50 кілотонн - більш ніж втричі більшу, ніж потужність атомної бомби, скинутої на Хіросіму в 1945 році.

Повернення американської зброї до Великої Британії є частиною загальнонатовської програми розвитку і модернізації ядерних об'єктів у відповідь на посилення напруженості у відносинах з Кремлем після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Росія заявила, що розміщення американської зброї в Британії розглядатиметься Москвою як "ескалація" і буде зустрінуте "компенсуючими контрзаходами".

Ця інформація з'явилася після попереджень про те, що країни НАТО повинні підготувати своїх громадян до війни з Росією протягом наступних 20 років.

Генерал сер Патрік Сандерс, глава британської армії, попередив, що в разі війни з Росією населення доведеться призивати на війну, оскільки армія занадто мала. Його коментарі змусили Даунінг-стріт виключити призов до армії.

У п'ятницю, 26 січня, Борис Джонсон підтримав заклик сера Патріка до створення громадянської армії, пообіцявши записатися до неї, якщо Великобританія вступить у війну з Росією.

Міністр ВМС США Карлос дель Торо закликав Британію "переоцінити" чисельність своїх збройних сил.