США розмістять ядерну зброю у Великій Британії через РФ, - The Telegraph
На тлі зростання загрози з боку Росії Сполучені Штати уперше за 15 років планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії
Про це повідомляє The Telegraph.
Згідно з контрактами на закупівлю нового об'єкту на авіабазі RAF Лейкенхіт у графстві Суффолк, США мають намір розмістити на ній ядерні боєголовки.
Документи свідчать, що Пентагон також замовив нове обладнання для бази, в тому числі балістичні щити, призначені для захисту військовослужбовців від атак на "об'єкти високої цінності". Будівництво нового житлового комплексу для американських військовослужбовців, які працюють на об'єкті, розпочнеться в червні.
Очікується, що в RAF Лейкенхіт будуть розміщені гравітаційні бомби B61-12, які мають змінну потужність до 50 кілотонн - більш ніж втричі більшу, ніж потужність атомної бомби, скинутої на Хіросіму в 1945 році.
Повернення американської зброї до Великої Британії є частиною загальнонатовської програми розвитку і модернізації ядерних об'єктів у відповідь на посилення напруженості у відносинах з Кремлем після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Росія заявила, що розміщення американської зброї в Британії розглядатиметься Москвою як "ескалація" і буде зустрінуте "компенсуючими контрзаходами".
Ця інформація з'явилася після попереджень про те, що країни НАТО повинні підготувати своїх громадян до війни з Росією протягом наступних 20 років.
Генерал сер Патрік Сандерс, глава британської армії, попередив, що в разі війни з Росією населення доведеться призивати на війну, оскільки армія занадто мала. Його коментарі змусили Даунінг-стріт виключити призов до армії.
У п'ятницю, 26 січня, Борис Джонсон підтримав заклик сера Патріка до створення громадянської армії, пообіцявши записатися до неї, якщо Великобританія вступить у війну з Росією.
Міністр ВМС США Карлос дель Торо закликав Британію "переоцінити" чисельність своїх збройних сил.
- Раніше стало відомо, що Німеччина розмістить у Литві найбільшу військову бригаду для стримування РФ. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і литовський колега Арвідас Анушаускас підписали дорожню карту розміщення в Литві бригади бундесверу чисельністю близько 5 тис. військових з 2025 року.
- Також прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що у 2025 році країна відправить війська до Латвії: це потрібно для стримування Росії від нападу
- Крім того, Естонія розглядає можливість замінувати кордон із Росією, зокрема, встановити протипіхотні та протитанкові міни.
- Зокрема, 26 січня Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019 рр.), вважає, що провокація РФ щодо країни ЄС може бути наступною зимою, коли у США між виборами та інавгурацією буде певний період передачі влади.
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