Наступної зими для РФ може бути зручний період здійснити провокацію щодо країни ЄС, - Чалий

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Росія все одно хоче зробити провокацію, і поки вона не зіткнулася з НАТО, нічого не зрозуміє. Я не роблю прогнозів, просто знаю дещо психологію росіян, у них руки сверблять спробувати, бо вони впевнені, що ЄС та країни НАТО – слабаки. РФ ще поважає США, які мають ядерну зброю. А європейців Росія не вважає спроможними їй протистояти, і точно спробує кудись залізти, тому може бути провокація. На мою думку, таку провокацію РФ може здійснити при першій нагоді наступної зими, коли у США між виборами 5 листопада та інавгурацією буде певний період не те що безвладдя, а певна передача влади, тому тут треба бути уважними, бо це може бути зручним для РФ періодом", - зауважив дипломат.

Валерій Чалий додав, що поки Росія не отримає достойну відповідь, буде продовжувати лізти та створювати провокації.