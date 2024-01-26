Наступної зими для РФ може бути зручний період здійснити провокацію щодо країни ЄС, - Чалий
Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019 рр.), вважає, що провокація РФ щодо країни ЄС може бути наступною зимою, коли у США між виборами та інавгурацією буде певний період передачі влади
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Росія все одно хоче зробити провокацію, і поки вона не зіткнулася з НАТО, нічого не зрозуміє. Я не роблю прогнозів, просто знаю дещо психологію росіян, у них руки сверблять спробувати, бо вони впевнені, що ЄС та країни НАТО – слабаки. РФ ще поважає США, які мають ядерну зброю. А європейців Росія не вважає спроможними їй протистояти, і точно спробує кудись залізти, тому може бути провокація. На мою думку, таку провокацію РФ може здійснити при першій нагоді наступної зими, коли у США між виборами 5 листопада та інавгурацією буде певний період не те що безвладдя, а певна передача влади, тому тут треба бути уважними, бо це може бути зручним для РФ періодом", - зауважив дипломат.
Валерій Чалий додав, що поки Росія не отримає достойну відповідь, буде продовжувати лізти та створювати провокації.
- Раніше стало відомо, що Німеччина розмістить у Литві найбільшу військову бригаду для стримування РФ. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і литовський колега Арвідас Анушаускас підписали дорожню карту розміщення в Литві бригади бундесверу чисельністю близько 5 тис. військових з 2025 року.
- Також прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що у 2025 році країна відправить війська до Латвії: це потрібно для стримування Росії від нападу
- Крім того, Естонія розглядає можливість замінувати кордон із Росією, зокрема, встановити протипіхотні та протитанкові міни.
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