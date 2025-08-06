США схвалили передачу Україні безпекової допомоги на понад $200 млн

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Зазначається, що перший пакет американської допомоги містить обладнання, ремонт та технічна підтримка для гаубиць M777 на суму 104 млн доларів. Він передбачає ремонтні послуги та довгострокове технічне обслуговування цього озброєння.

Водночас другий пакет, вартістю 99,5 млн доларів, охоплює послуги з транспортування та консолідації вантажів, а також інші логістичні послуги для підтримки програм безпекової допомоги.

Шмигаль додав, що фінансування цих пакетів безпекової допомоги для України в межах програми Foreign Military Sales повністю забезпечуватимуть країни-партнери.