США спільно з Британією завдали нової хвилі ударів по 18 об'єктах хуситів у Ємені

Про це повідомляє The Telegraph.

Згідно з повідомленням міністерства оборони Великої Британії, удари були завдані по 18 цілях хуситів у восьми місцях, які були пов'язані з підземними сховищами зброї та ракет, безпілотниками, системами ППО, радарами та гелікоптером.

Останні спільні зусилля були здійснені після того, як підтримувані Іраном ополченці здійснили понад 45 безпілотних і ракетних атак на комерційні і військово-морські судна в Баб-ель-Мандебській протоці, Червоному морі й Едемській затоці.

У відомстві зазначили, що в наступі брали участь чотири літаки RAF Typhoon FGR4 за підтримки двох танкерів Voyager.

"Розвідувальний аналіз успішно виявив кілька безпілотників великої дальності, які використовуються хуситами як для розвідувальних, так і для атакувальних місій, - додали в міністерстві. - Наші літаки застосували високоточні керовані бомби Paveway IV проти безпілотників і їхніх пускових установок, попри те що хусити використовували старі укриття ракетної батареї, намагаючись захистити безпілотники".

Американські офіційні особи заявили, що були здійснені "десятки атак на об'єкти хуситів".

Ці удари стали найбільшою атакою Заходу за останні кілька тижнів і відбулися через кілька днів після того, як британське вантажне судно з добривами зазнало подвійного ракетного обстрілу з боку хуситів, що спричинило утворення 30-кілометрової нафтової плями.

Американські та британські військові кораблі були розгорнуті в рамках міжнародної оперативної групи для захисту комерційного судноплавства в регіоні.

Згідно зі спільною заявою коаліції, до якої входять Австралія, Бахрейн, Данія, Канада, Нідерланди і Нова Зеландія, удари, завдані в суботу ввечері, були "необхідними та пропорційними".

"Ці високоточні удари мають на меті підірвати та послабити можливості, які хусити використовують для того, щоб загрожувати світовій торгівлі, військово-морським суднам і життю невинних моряків на одному з найважливіших водних шляхів у світі", - йдеться в заяві.