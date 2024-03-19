США та Японія підготували проєкт резолюції Радбезу ООН щодо заборони на розміщення ядерної зброї у космосі

Про це повідомляє The Guardian.

Під час засідання Ради Безпеки ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що "будь-яке розміщення ядерної зброї на орбіті навколо Землі було б безпрецедентним, небезпечним і неприйнятним".

Як зазначили у виданні, рішення було прийнято після того, як минулого місяця Білий дім підтвердив, що Росія отримала "тривожну" протисупутникову зброю. Однак пізніше Путін заявив, що Росія не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі, стверджуючи, що країна лише розвиває космічний потенціал, подібний до американського.

Проєкт резолюції ратифікували близько 114 країн, включаючи США і Росію. Договір про космос забороняє розміщення "ядерної зброї або будь-яких інших видів зброї масового знищення" на орбіті або розміщення "зброї в космічному просторі в будь-який інший спосіб".

За словами міністрки закордонних справ Японії Йоко Камікави, навіть під час "конфронтаційного середовища" холодної війни глобальні суперники домовилися про те, що космічний простір залишатиметься мирним. Вона підкреслила, що заборона на виведення на орбіту будь-якої зброї масового знищення має бути дотримана і сьогодні.

Томас-Грінфілд також підтвердила, що США готові співпрацювати з Росією і Китаєм без попередніх умов з питань двостороннього контролю над озброєннями.

Заступник посла Росії в США Дмитро Полянський засудив запропоновану резолюцію США і Японії як "черговий пропагандистський трюк Вашингтона", "дуже політизований" і "відірваний від реальності".

Він заявив, що текст не був розроблений експертами та не обговорювався на спеціалізованих міжнародних майданчиках, таких як Конференція ООН з роззброєння або Комітет ООН з питань космічного простору.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив на засіданні Ради, заявивши, що фільм "Оппенгеймер" про Роберта Оппенгеймера, який під час Другої світової війни керував американським проєктом з розробки атомної бомби, "оживив сувору реальність ядерного судного дня для мільйонів людей по всьому світу".

"Людство не може пережити сиквел Оппенгеймера", - наголосив він.