США та Йорданія скинули з літаків вантажі допомоги для жителів Гази
Військові Сполучених Штатів та Йорданії 2 березня вперше скинули з літаків вантажі гуманітарної допомоги для жителів Гази
Про це пише Центральне командування США.
Зазначається, що американські літаки C-130 уздовж берегової лінії анклаву скинули харчі для понад 38 тисяч прийомів їжі. Це сталося близько 15:00 та 17:00 (за часом Гази).
"Ми плануємо потенційні подальші місії з доставлення десантної допомоги. Ці десантування є частиною постійних зусиль, щоб отримати більше допомоги в Газу, зокрема шляхом розширення потоку допомоги через наземні коридори та маршрути", - йдеться у повідомленні.
- У неділю, 3 березня, до Каїра прибула делегація ХАМАСу для проведення перемовин щодо угоди про тимчасове перемир'я в Газі, однак Ізраїль відмовляється її розглядати доки не буде надано список заручників.
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