США та Йорданія скинули з літаків вантажі допомоги для жителів Гази

Про це пише Центральне командування США.

Зазначається, що американські літаки C-130 уздовж берегової лінії анклаву скинули харчі для понад 38 тисяч прийомів їжі. Це сталося близько 15:00 та 17:00 (за часом Гази).

"Ми плануємо потенційні подальші місії з доставлення десантної допомоги. Ці десантування є частиною постійних зусиль, щоб отримати більше допомоги в Газу, зокрема шляхом розширення потоку допомоги через наземні коридори та маршрути", - йдеться у повідомленні.