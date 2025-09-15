США вступили в діалог з Лукашенком через ядерну зброю, - Безсмертний
З погляду того, що США треба якимось чином не допускати поширення ядерної зброї, вони мусили піти на діалог з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком
Про це в етері Еспресо сказав дипломат Роман Безсмертний.
"Тут важливе питання, яке майже не обговорюється зараз. Це оті всі балачки стосовно того, що в Білорусі може бути розміщена ядерна зброя. Пам'ятаєте, як про це, так багато-багато говорили? Зараз про це розмови з боку Лукашенка припинилися. Власне, все, що відбувалося у цьому випадку, відбувалося власне, виходячи з того, що США, як одна із ключових держав, які мають ядерну зброю, як члени ядерного клубу, вони дбають про реалізацію договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь. І тому в цьому плані вони вступили в діалог із диктатором білоруським, пояснюючи йому в тому, що розміщати на території Білорусі тактичну ядерну зброю, стратегічну, чи щось рівне їй, абсолютно недопустимо", - заявив він.
Дипломат додав, що зрозуміло, що в ході цього процесу Лукашенко почав торгувати політичними в'язнями.
"Спочатку 14 чи 15 відпустили, зараз 52 відпустили взамін того, що ніби США мають зняти санкції з Белавіа. Зрозуміло, що у цій ситуації Лукашенко грає. Думка про те, що США якось вдасться відірвати Лукашенка від Путіна - це продовження абсолютно безтолкової серії вбити клин між Путіним і Сі Цзіньпінем. Це неможливо, цього не буде. Однак одне із питань насправді вирішується. Це те, що не тільки балачки зупинилися, а й процеси. І на даний час абсолютно ніхто не може сказати достеменно точно, де і яка зброя", - зазначив Безсмертний.
На його переконання, ніякої зброї ядерної на території Білорусі чи Орешніка немає.
"А всі розмови про те, що в ході навчань буде опрацьовано це питання, воно стосується стратегічних командно-штабних навчань в рамках яких теоретично і буде розглядатися питання застосування ядерної зброї чи Орешника, в так званих командно-штабних іграх. Що і робиться в ці дні, на які ніхто нікого не допустить, ні американських спостерігачів, ні угорських, ні навіть індійських, які там є. Це справа закритої частини цих навчань", - наголосив експосол.
Він додав, що в цьому відношенні між Вашингтоном і Мінськом зрозуміло, що буде просування по цьому треку, буде якась співпраця.
"Для того, щоб ми розуміли, що таке Белавіа в цій ситуації, то це буде не тільки дірка в санкціях проти Кремля, це буде величезна дірка у санкціях проти Росії. Тому з одного боку Дональд Трамп каже, що європейці мають щось там робити в питаннях санкцій, а сам, скасовуючи санкції, створює дірку. Тому що треба розуміти, що під прапором Белавіа тепер цивільна авіація РФ буде розвиватися, відновлюватися, закуповувати запасні частини і так далі", - сказав дипломат.
Безсмертний наголосив, що масштаби насправді Белавіа сьогодні мізерні.
"Це 13 літаків, які можуть здійснювати міжнародні авіарейси. Зрозуміло, що це для Лукашенка величезний економічний крок. Зрозуміло, що з погляду масштабів - це мізер, однак це велика дірка в санкційній політиці і Сполучених Штатів, і Європи по відношенню і Білорусі, і Росії, бо, як відомо, законодавство діє в рамках спільної держави Російської Федерації і Республіки Білорусь. Ось вам ситуація, яка крутиться навколо так званої співпраці Дональда Трампа і Лукашенко. Продуктивність там абсолютно ніяка. Однак, з погляду того, що Сполученим Штатам треба якимось чином не допускати поширення ядерної зброї, вони мусили піти на цей діалог", - підсумував він.
- У Мінськ 11 вересня з візитом прибув спецпредставник президента США Джон Коул з делегацією та зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко. Він заявив, що Вашингтон знімає санкції з авіакомпанії "Белавіа".
- У понеділок, 15 вересня, американські військові офіцери спостерігали за спільними військовими навчаннями між Росією та Білоруссю. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав їм, що вони можуть переглянути "все, що їх цікавить".
