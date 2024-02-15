США ввели санкції проти закупівельної мережі, яка постачала американські технології до Ірану

Про це пише міністерство фінансів США.

"Сьогодні OFAC запровадив санкції проти мережі закупівель, відповідальної за сприяння незаконному експорту товарів і технологій від понад двох десятків американських компаній кінцевим споживачам в Ірані, включно з Центробанком Ірану", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до санкційного списку потрапили, зокрема, дві фізособи з Ірану та одна фізособа з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Також санкції було введено проти компаній в Ірані, ОАЕ та Туреччині, що пов'язані з Центральним банком Ірану.

За словами міністерства, мережа надавала безпосередню підтримку Корпусу вартових ісламської революції - силам Кудс та угрупованню Хезболла. Нелегальні схеми поставок забезпечували надходження в Іран складних технологічних товарів зі США, у тому числі у сфері інформаційної безпеки.