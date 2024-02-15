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США ввели санкції проти закупівельної мережі, яка постачала американські технології до Ірану

15 лютого, 2024 четвер
07:04
Світ санкції проти Ірану

Сполучені Штати запровадили санкції проти міжнародної мережі, яка забезпечувала купівлю й незаконну передачу чутливих американських технологій до Ірану

Про це пише міністерство фінансів США.

"Сьогодні OFAC запровадив санкції проти мережі закупівель, відповідальної за сприяння незаконному експорту товарів і технологій від понад двох десятків американських компаній кінцевим споживачам в Ірані, включно з Центробанком Ірану", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до санкційного списку потрапили, зокрема, дві фізособи з Ірану та одна фізособа з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Також санкції було введено проти компаній в Ірані, ОАЕ та Туреччині, що пов'язані з Центральним банком Ірану.

За словами міністерства, мережа надавала безпосередню підтримку Корпусу вартових ісламської революції - силам Кудс та угрупованню Хезболла. Нелегальні схеми поставок забезпечували надходження в Іран складних технологічних товарів зі США, у тому числі у сфері інформаційної безпеки.

  • Міністерство фінансів США запровадило низку санкцій, спрямованих на програми Ірану з розробки балістичних ракет і безпілотників, а також на його здатність вести кібернетичну війну проти США.

Теги:
Іран
США
Військові новини
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