США ввели санкції проти іранських чиновників та компаній з виготовлення БПЛА і ракет

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох іранських та гонконгських компаній, причетних до так званої мережі таємних закупівель для іранських ракетних програм та програм з виробництва безпілотників.

Водночас під санкції потрапили шість посадовців з кіберкомандування Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

У виданні зазначили, що казначейство пов'язало санкції щодо безпілотників і ракет з нещодавніми атаками підтримуваних Іраном угруповань на американські сили на Близькому Сході.

Заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон заявив, що іранське розповсюдження "залишається критичною загрозою для стабільності в регіоні". За його словами, санкції, пов'язані з кіберзлочинністю, мають на меті покарати Іран за "навмисне націлювання на об'єкти критичної інфраструктури".

Офіційні особи США попередили, що вони посилять санкції проти Ірану після нападів в Йорданії та посилення ударів підтримуваних Іраном угруповань в регіоні.

Що відомо про атаку на базу в Йорданії

У ніч на 28 січня 2024 року невелика американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом.

Пізніше Bloomberg писав, що внаслідок удару іранського безпілотника в Йорданії, що призвів до загибелі трьох американських солдатів, адміністрація Байдена розглядає можливість удару по Ірану, який може спричинити розширення регіонального конфлікту. Однак Іран заперечує свою причетність до цього інциденту.

Міністерство оборони США назвало імена та звання трьох загиблих військових і повідомило про поранення понад 40 бійців унаслідок атаки БПЛА на базу у Йорданії.

30 січня стало відомо, що президент США Джо Байден розпорядився розробити заходи у відповідь на атаку проіранських угруповань на американську військову базу в Йорданії. Серед можливих варіантів – удари по іранських військових в Іраку або Сирії. Тим часом Іран закликав Штати до дипломатії.

Відповідь США на атаку безпілотником по американській військовій базі Tower 22 у Йорданії, внаслідок якої загинули троє військовослужбовців США, включатиме цілі не лише в Ірані.

Після цього лідери Ірану відчули, що перетнули межу, тому почали надсилати більше примирливих сигналів США для уникнення прямої війни.