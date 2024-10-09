США й арабські країни ведуть переговори з Іраном про припинення вогню, Ізраїль поза процесом, - ЗМІ
Сполучені Штати та арабські країни почали таємні переговори з Іраном щодо всеосяжного припинення вогню в усіх секторах. Водночас Ізраїль не бере участі у процесі
Про це повідомляє ізраїльський канал N12.
Зазначається, що Ізраїль наразі не бере участі в цьому дискурсі - і не передав свої позиції США.
"На цей час ми перебуваємо на рівних силах, припинення вогню буде відбуватися на наших умовах - у тому числі відступ на північ від Літані та демонтаж усіх військових комплексів Хезболли в прикордонних районах", - сказав один із високопоставлених ізраїльських чиновників.
- У вівторок, 8 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про розгортання 146-ї резервної дивізії, довівши загальну кількість ізраїльських військовослужбовців у країні до понад 15 тисяч.
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