США й арабські країни ведуть переговори з Іраном про припинення вогню, Ізраїль поза процесом, - ЗМІ

Про це повідомляє ізраїльський канал N12.

Зазначається, що Ізраїль наразі не бере участі в цьому дискурсі - і не передав свої позиції США.

"На цей час ми перебуваємо на рівних силах, припинення вогню буде відбуватися на наших умовах - у тому числі відступ на північ від Літані та демонтаж усіх військових комплексів Хезболли в прикордонних районах", - сказав один із високопоставлених ізраїльських чиновників.