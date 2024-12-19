США запровадили санкції проти глави МВС Грузії за розгони протестів

Про це йдеться на сайті американського мінфіну.

У відомстві наголошують, що Гомелаурі та Кезевадзе "брали участь у жорстоких репресіях проти представників ЗМІ, опозиційних діячів та протестувальників - в тому числі під час демонстрацій протягом 2024 року".

Через санкції майно та інтереси власності глави грузинського МВС і заступника директора департаменту, які перебувають у США чи у володінні або під контролем осіб зі Штатів, заблоковані.

"Після виборів у Грузії ключові чиновники міністерства внутрішніх справ вступили в суворе та жорстоке придушення власного народу, включаючи навмисні напади на журналістів та застосування насильства", - наголошують у мінфіні США.

19 грудня Велика Британія запровадила санкції проти 5 високопосадовців Грузії, які відповідальні за насильницькі напади на мирних мітингувальників і журналістів на протестах.





