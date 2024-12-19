США запровадили санкції проти глави МВС Грузії за розгони протестів
Сполучені Штати Америки 19 грудня наклали санкції на міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі та заступника директора департаменту спеціальних завдань Мірзи Кезевадзе за жорстокість щодо мітингувальників, журналістів й опозиціонерів на протестах
Про це йдеться на сайті американського мінфіну.
У відомстві наголошують, що Гомелаурі та Кезевадзе "брали участь у жорстоких репресіях проти представників ЗМІ, опозиційних діячів та протестувальників - в тому числі під час демонстрацій протягом 2024 року".
Через санкції майно та інтереси власності глави грузинського МВС і заступника директора департаменту, які перебувають у США чи у володінні або під контролем осіб зі Штатів, заблоковані.
"Після виборів у Грузії ключові чиновники міністерства внутрішніх справ вступили в суворе та жорстоке придушення власного народу, включаючи навмисні напади на журналістів та застосування насильства", - наголошують у мінфіні США.
- 19 грудня Велика Британія запровадила санкції проти 5 високопосадовців Грузії, які відповідальні за насильницькі напади на мирних мітингувальників і журналістів на протестах.
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