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Головна Світ США запровадили санкції проти глави МВС Грузії за розгони протестів

США запровадили санкції проти глави МВС Грузії за розгони протестів

Дар'я Куркіна
19 грудня, 2024 четвер
21:06
Світ санкції США

Сполучені Штати Америки 19 грудня наклали санкції на міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі та заступника директора департаменту спеціальних завдань Мірзи Кезевадзе за жорстокість щодо мітингувальників, журналістів й опозиціонерів на протестах

Зміст

Про це йдеться на сайті американського мінфіну.

У відомстві наголошують, що Гомелаурі та Кезевадзе "брали участь у жорстоких репресіях проти представників ЗМІ, опозиційних діячів та протестувальників - в тому числі під час демонстрацій протягом 2024 року".

Через санкції майно та інтереси власності глави грузинського МВС і заступника директора департаменту, які перебувають у США чи у володінні або під контролем осіб зі Штатів, заблоковані.

"Після виборів у Грузії ключові чиновники міністерства внутрішніх справ вступили в суворе та жорстоке придушення власного народу, включаючи навмисні напади на журналістів та застосування насильства", - наголошують у мінфіні США.

  • 19 грудня Велика Британія запровадила санкції проти 5 високопосадовців Грузії, які відповідальні за насильницькі напади на мирних мітингувальників і журналістів на протестах.

 



 

Теги:
Новини
Грузія
США
акції протестів
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