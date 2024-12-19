Британія запровадила санкції проти грузинських чиновників, відповідальних за напади на протестах
Велика Британія запровадила санкції проти 5 високопосадовців Грузії, які відповідальні за насильницькі напади на мирних мітингувальників і журналістів на протестах
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Під санкції Лондона потрапили міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі та його заступник Александр Дарахвелідзе, очільник департаменту поліції Тбілісі Сулхан Тамазашвілі, глава департаменту з особливих доручень Звіад Харазішвілі, а також його заступник Мілері Лагазаурі.
"Наші сьогоднішні дії свідчать про те, що Велика Британія підтримує народ Грузії і розгляне всі можливості для притягнення винних до відповідальності", – заявив британський міністр закордонних справ Девід Леммі.
Водночас в уряді додають, що нові санкції були узгоджені з США.
- 16 грудня речник державного департаменту США Метью Міллер повідомив про намір Сполучених Штатів увести новий пакет санкцій проти влади Грузії.
- У ЄС також працюють над підготовкою санкцій проти влади Грузії, але одностайність щодо цих заходів залежатиме від усіх 27 лідерів європейських країн.
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