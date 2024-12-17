США готують новий пакет санкцій проти влади Грузії

Про це під час брифінгу 16 грудня заявив речник держдепу США Метью Міллер.

Журналісти поцікавилися реакцією США на ситуацію в Грузії, яка, за їхніми словами, нагадує спробу перевороту за підтримки Росії.

Міллер висловив стурбованість станом демократії в Грузії, зокрема, щодо дій правлячої партії "Грузинська мрія", які, на думку США, підривають демократичні цінності.

"Ви бачили, як у п'ятницю ми запровадили 20 нових візових обмежень для осіб, пов'язаних з урядом, які були відповідальні за підрив демократії в країні, і у нас будуть інші дії, які ми готові здійснити протягом наступних тижнів", - зазначив речник держдепу.

За його словами, адміністрація президента активно працює над новими санкціями і планує оголосити їх у найближчими тижнями. Він підкреслив важливість дотримання юридичних норм при впровадженні цих заходів, оскільки це потребує детальної роботи.

"У багатьох випадках це не ті речі, які можна зробити за одну ніч. Ви повинні переконатися, що ви правильно розумієте суть закону, коли запроваджуєте ці санкції, і це те, над чим ми працюємо, навіть коли ми говоримо", - підсумував Міллер.